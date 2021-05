S Kompasom vedno na pravi poti že #Kompasovih70

Svet je velik, očarljiv in lep, poln zanimivih poti in čudovitih ljudi. Pridružite se nam v najlepšem mesecu maju na Kompasovih doživetjih s posebnimi letali iz Ljubljane, da skupaj napišemo nove spomine.

Vse destinacije , na katere Kompas leti s posebnimi letali , so se skrbno pripravile na prihod turistov in upoštevajo vsa priporočila nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem Covida-19, tako glede na epidemiološko sliko v svoji državi, kot tudi v svetu, saj sta varnost in zdravje na prvem mestu.

Varnost, zdravje in dobro počutje naših potnikov so vedno na prvem mestu, zato potujemo modro . Pred odhodom na destinacijo skrbno preverimo trenutno epidemiološko stanje na destinaciji in o pogojih vstopa obvestimo naše potnike. Za naše potnike imamo dogovorjeno znižano ceno za PCR test na Covid-19.

Kompasovi predstavniki vas spremljajo na vsakem koraku. Svoje delo opravljajo z neizmerno ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli. Kompas zagotavlja prijazen in skrben servis na vsakem koraku upoštevajoč vse protokole in ukrepe v zvezi z zajezitvijo širitve novega koronavirusa.

Potujemo s posebnimi letali in tako zagotavljamo varnost, udobje in brezskrbnost potovanja v mehurčku. S posebnimi letali je še posebej udobno, izkoristek časa pa največji.

HURGADA – Naharuk said ali Tvoj dan naj bo srečen.

Posebno letalo iz Ljubljane, odhod 1. 5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5.

Poznate zgodbo iz „Tisoč in ene noči“ o Aladinovi magični svetilki? Le kdo je ne pozna: trikrat podrgneš svetilko in z dimom se prikaže Đin, ki ti izpolni tri želje. Zgodba je nastala prav v Hurgadi.

Pogled na Rdeče morje, ki je dobilo svetovno slavo med potapljači in postalo meka zaradi veličastnih koralnih grebenov, gostoljubni domačini, urejeni vrtovi hotelskih kompleksov, bogata zgodovina dežele – to je Hurgada. Od jahanja kamel, raznolikosti dramatične pokrajine, starodavnih grobnic, doživetja kaotičnih sukov, vse to in še več nudi ta dežela.

Ko jutranji sončni žarki obsijejo obalo Rdečega morja, si za zajtrk lahko privoščite tradicionalni zajtrk, imenovan »eggah«, to je omleto z zelenjavo in feta sirom, s sveže iztisnjenim sokom iz sadja in turško kavo z dodatkom kardamoma. Dan lahko preživite na plaži, ali pa se odločite morda za izlet z ladjo do otoka Mahmya, ki vključuje tudi postanek za snorkljanje, saj so v Rdečem morju eni izmed najlepših koralnih grebenov na svetu. Proti večeru pa se lahko odpravite na glavno ulico v Hurgadi, ki se imenuje Sheraton, ter obiščete bazarje in se poskusite v barantanju z domačini za nakup olj, parfumov ali morda začimb.

Hurgada se ponaša z lepimi peščenimi plažami, toplim morjem in kakovostnimi hoteli, hkrati pa ji je uspelo ohraniti svojo pristnost. Je idealen kraj za letovanje za družine, surferje in golfiste, kot za vse, ki si želite odkriti prečudovit podvodni svet, poln barvnih koral in eksotičnih rib. Sončni zahodi in spogledovanje z zvezdnatim nebom pa bodo poskrbeli za nepozabna puščavska doživetja …

MADEIRA– otok večne pomladi, legend in Christiana Ronalda

Posebno letalo iz Ljubljane, odhod 9. 5. 2021

Je tudi vaš najljubši letni čas pomlad? Si želite obiskati otok, kjer se pomlad nikoli ne konča?

Otok je pravi raj za vse, ki si želite preživeti počitnice malo drugače. Sprehajanje po ulicah prestolnice je prijetno zaradi obilice zelenja, parkov, promenad in tlakovanih uličic, namenjenih izključno pešcem. Posebno doživetje je obisk tržnice, ki je pravi kraj za spoznavanje »tisoč in ene« rože Madeire, med katerimi ima častno mesto strelicija ali rajska ptica, simbol otoka.

Na odkrivanjih otoka lahko srečate prenekaterega nekdanjega svetovno znanega obiskovalca ali kar prebivalca Madeire. Od Winstona Churchila, ki je preživljal počitnice na Madeiri, do Karla Habsburškega, ki je na hribu Monte tudi pokopan. Včasih se na otok vrne tudi častni prebivalec Madeire, Cristiano Ronaldo.

Posebnost otoka so »levade«, to so manjši namakalni kanali, po katerih s severa priteka voda. Vzdolž njih vodijo čudovite poti, ki omogočajo enkratne sprehode po neokrnjeni naravi. Prav tako posebna je vas Santana, kjer so se ohranile tradicionalne hišice z do tal segajočimi, s slamo kritimi strehami v obliki črke A. Na otoku se lahko sprehodite skozi enega zadnjih primerkov avtohtonega pragozda na našem planetu.

Na otoku z dvema odlično urejenima igriščema za golf ne boste razočarani niti ljubitelji golfa, prav tako tenisa, jahanja ali potapljanja. Odlična otoška kulinarika, ki se ji prileže lokalno rdeče ali belo vino, pa navduši še tako zahtevnega jedca.