S Kompasom vedno na pravi poti že #Kompasovih70

Modro in odgovorno na grške otoke.

Poletimo s posebnimi leti iz Ljubljane v poletje na Mediteranu Grčija kot mediteranska destinacija in turistični velikan se je tudi letos skrbno pripravila na prihod turistov in vabi s sloganom »Vse, kar želiš, je Grčija«. Z upoštevanjem vseh protokolov in priporočil nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem Covida-19 je že preteklo leto postavila izjemno visoke standarde - varnost in zdravje sta na prvem mestu.

icon-expand Karpatos FOTO: Arhiv ponudnika

Tem izhodiščem v celoti sledi tudi Kompas, ki potuje že od leta 1951. Turizem je panoga, kjer se tradicija in izkušnje močno prepletajo z zaupanjem. V Kompasu že #Kompasovih70 prisegamo na kakovost in odličnost turističnih storitev in nič ne prepuščamo naključju. S Kompasom potujemo modro in odgovorno, saj od trenutka, ko zapremo svoja vhodna vrata in do vrnitve domov skrbi za naše prijetno počutje. Bliža se poletje in kljub muhastemu vremenu (ali pa prav zaradi njega) se v mislih vedno pogosteje poigravamo z idejo o počitnicah. Na vprašanje KAM Kompas priporoča oddih na sončnih grških otokih. Grčija je dežela bogate kulturne dediščine, gostoljubnih ljudi in toplega mediteranskega podnebja. Ponaša se s številnimi otoki in otočki, ki jih krasijo čudovite plaže, obkroža pa kristalno čisto morje. Modre zastave z evropskim certifikatom za čistočo in urejenost, izobešene na številnih grških plažah, jamčijo za njihovo čistost in urejenost. Ljubitelji mirnega plavanja in sončenja boste uživali v skritih, mirnih zalivčkih, na bolj vetrovnih zahodnih obalah otokov pa boste na svoj račun prišli ljubitelji surfanja in kajtanja. Na počitnicah v Grčiji boste sladokusci lahko brez slabe vesti razvajali svoje brbončice. Mediteranska hrana slovi po svojih naravnih okusih in blagodejnih učinkih za zdravje in lepoto. Vsi ljubitelji Grčije boste tudi letos lahko prišli na svoj račun na njenih zgodovinsko bogatih otokih.

icon-expand Kreta FOTO: Arhiv ponudnika

Kompasov mehurček. Potujemo s posebnimi letali in tako zagotavljamo varnost, udobje in brezskrbnost potovanja v mehurčku. Prijazen in skrben servis. Na letališču Brnik poskrbimo za prijazno odpremo potnikov z morebitnimi zadnjimi nasveti. Kompasovi predstavniki svoje delo opravljajo z neizmerno ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli. Kompas zagotavljaprijazen in skrben servis na vsakem koraku upoštevajoč vse protokole v zvezi z zajezitvijo širitve novega koronavirusa. PCR test po znižani ceni. Za naše potnike imamo dogovorjeno znižano ceno za PCR test. Pazljivo izbrane destinacije. Vse destinacije, na katere Kompas leti s posebnimi letali, so se skrbno pripravile na prihod turistov. Otroci Otroci do 2 let - BREZPLAČNO Otroci do 2 let letujejo BREZPLAČNO, vendar nimajo svojega sedeža na letalu in lastnega ležišča. Posebni popusti Seniorji gredo na počitnice ugodneje Starejšim od 60 let na podlagi ustreznega dokazila odobrimo 5 % popust. Mladoporočenci Medeni tedni s Kompasom se splačajo. Mladoporočencem odobrimo 5 % popust na podlagi poročnega lista, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev.

icon-expand Santorini FOTO: Arhiv ponudnika

Digitalni mini vodnik – naše darilo vam za naš rojstni dan. Lepota posameznega počitniškega cilja je predstavljena kratko, vsebinsko bogato, na podlagi dolgoletnih izkušenj Kompasovih specialistov. Od zgodovine do naravne in kulturne dediščine, najboljših kulinaričnih kotičkov in najbolj zaljubljenih zalivov – vse to in mnogo več. Zato, da boste izbrane počitnice lahko doživeli čim bolj brezskrbno in raznoliko. Ker praznujemo skupaj z vami #Kompasovih70 in ker varujemo zeleno, vam za naš rojstni dan podarjamo mini digitalni vodnik. Organiziran transfer na letališče in parking na letališču Vsem našim potnikom omogočamo parkiranje na letališču Jože Pučnik in prevoz iz večjih slovenskih krajev na letališče po znižani ceni, v kolikor se za to odločite ob prijavi. Počitnic na grških otokih ne pozabiš nikoli! Dobro in lepo se boste imeli, to vam zagotavljamo, kajti na vseh destinacijah smo premišljeno izbrali nastanitvene objekte, ki jim naši potniki že dolga leta najbolj zaupate. Pomislili smo na vse podrobnosti vašega oddiha, na destinacijah, kjer se kompas vedno vrti v pravo smer. Poletna jutra so najlepša takrat, ko se ribiči vračajo v pristan z nočnih poti in s seboj prinašajo vonj morja, rib in svobode. Dan, ki vabi na vse strani kompasa. Večeri, zelo čarobni prav na grških otokih, ko se poletni dan utaplja v sončnem zahodu novih spominov, v okušanju dobrot, poslušanju nežnih melodij, prisluškovanju zgodbam domačinov ali pa nekje v najlepšem in najbolj zaljubljenem zalivu. Od 28. maja naprej Kompas leti s posebnimi letali iz Ljubljane na deset grških otokov.

icon-expand Zakintos FOTO: Arhiv ponudnika