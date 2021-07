S Kompasom vedno na pravi poti že #Kompasovih70

Modro in odgovorno s posebnimi letali iz Ljubljane na grške otoke. Praznujemo #Kompasovih70 in podarjamo 70 EUR.

icon-expand Karpatos FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj prav letos na grške otoke? Grčija kot mediteranska destinacija in turistični velikan se je tudi letos skrbno pripravila na prihod turistov in vabi s sloganom »Vse, kar želiš, je Grčija«. Z upoštevanjem vseh protokolov in priporočil nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem Covida-19 je že preteklo leto vzpostavila izjemno visoke standarde, saj sta varnost in zdravje na prvem mestu. V Grčijo lahko potujemo na podlagi PCT protokola, s predložitvijo (EU digitalnega COVID) potrdila (preboleli, cepljeni, testirani) in izpolnitvijo t.im. e-PLF obrazca. Kompas nudi prijazno asistenco tudi pri izpolnjevanju tega e-obrazca na vseh svojih prodajnih mestih. Za vstop v Grčijo je dovolj negativni hitri antigenski test. Na grških otokih je vedno čarobno, ampak prav letos še toliko bolj, saj ni težko najti najboljše mize za najboljši sončni zahod ali najboljšega ležalnika za najboljše uživanje ob morju ali slišati tišine in pripovedovanje Eola, preden zadremate v dišečo poletno noč. Letos zares ni gneče, povsod je čutiti izjemno gostoljubnost in prijaznost domačinov in vseh, ki skrbijo za dobro počutje gostov. Kompasovi gostje se vračajo domov z grških otokov polni nepozabnih vtisov in spominov, tako tisti, ki so bili tam prvič, kot tisti, ki se tja vračajo vsako leto. Pravijo, da tako lepo, kot je letos, ni bilo še nikoli!

icon-expand Kos FOTO: Arhiv ponudnika

Kompasov mehurček. Potujemo s posebnimi letali in tako zagotavljamo varnost, udobje in brezskrbnost potovanja v mehurčku. Pazljivo izbrane destinacije. Kompas leti tedensko s posebnimi letali direktno iz Ljubljane na deset grških otokov, ki so: Kreta, Santorini, Rodos, Karpatos, Lefkas, Kefalonija, Zakintos, Krf, Kos in Samos. Grški otoki so »zeleni«. Vsi grški otoki, na katere leti Kompas, so »zeleni«, kar pomeni, da ob vrnitvi v domovino ni potrebno opravljati dodatnih testiranj. Grški otoki se pohvalijo tudi z visokim odstotkom precepljenosti prebivalstva.

icon-expand Krf FOTO: Arhiv ponudnika

Prijazen in skrben servis. Na letališču Brnik poskrbimo za prijazno odpremo potnikov z morebitnimi zadnjimi nasveti. Kompas zagotavlja prijazen in skrben servis na vsakem koraku upoštevajoč vse protokole v zvezi z zajezitvijo širitve novega koronavirusa. Kompasovi predstavniki svoje delo opravljajo z neizmerno ljubeznijo in poznavanjem destinacije, kot da bi tam živeli in so gostom na voljo 24/7. Otroci do 2 let - BREZPLAČNO Otroci do 2 let letujejo BREZPLAČNO, vendar nimajo svojega sedeža na letalu in lastnega ležišča. Posebni popusti Starejšim od 60 let na podlagi ustreznega dokazila odobrimo 7 % popust. Mladoporočenci na podlagi poročnega lista prav tako potujejo ugodneje.

icon-expand Lefkas FOTO: Arhiv ponudnika