S koncem epidemije na plano tudi električni skiroji: kdaj bodo zakonsko uredili njihovo uporabo?

V coni za pešce, po kolesarski stezi, tudi po pločniku ... Nekateri s čelado drugi brez. Električni skiroji so osvojili že marsikaterega Slovenca, so praktični in hitri; nekateri tudi prehitri in posledično lahko zelo nevarni.

Čeprav število uporabnikov iz dneva v dan narašča, zakonadaje, ki bi urejala področje električnih skirojev še vedno nimamo - njihova uporaba v cestnem prometu pa je v resnici prepovedana in se uradno kaznuje z globo v višini 500 evrov.

Da električni skiroji lahko razvijejo visoke hitrosti, tudi nad 25 kilometrov na uro, so skorajda neslišni, zaradi majhnih koles pa so uporabniki lahko prej podvrženi padcem, so že pred enim letom zapisali na Agenciji za varnost prometa.

Na ministrstvo za infrastrukturo so lanskega maja naslovili tudi predloge za ureditev tega področja, novela zakona je bila celo že pripravljena, a je bila nova ekipa na ministrstvu z njo nezadovoljna.

"Vsa pravila, ki jih podajam,o morajo voditi v smeri povečanja varnosti v cestnem prometu, ne pa da so to zgolj neka pravila, ki so neživljenjska in neuresničljiva," pravi Aleš Mihelič, državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu.

Na ministrstvu sicer obljubljajo, da bo osvežena novela v nadaljno proceduro romala že prihodnji teden, a novih pravil igre še ne želijo razkriti. Da se bo področje končno uredilo, podpirajo tudi nekateri uporabniki.

Med novimi pravili se neuradno omenja obvezno nošenje čelade, pa uporabo sprednje in zadnje luči ter bočnih odsevnikov in najvišjo dovoljeno hitrost 25 kilometrov na uro.