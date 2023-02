S konstantnim dvigom cen bo dražje tudi dopustovanje na Hrvaškem

Za tretjino dražja pica, za petino vino, sladkor pa kar še enkrat več. Na hrvaški obali bomo morali za letošnje poletne počitnice seči globlje v žep. Pri naših južnih sosedih namreč nič ne kaže, da se bo dvig cen umiril, kar se ne pozna le na trgovskih policah, ampak tudi v gostinstvu. Vzroki so uvedba evra, cene energentov in inflacija. To pa se pozna tudi na cenah turističnih namestitev. Za koliko bo torej naše letošnje dopustovanje dražje?

Če ste včasih za pico plačali pet evrov, boste zdaj za njo odšteli dvakrat več. Prebivalci po nakupu v trgovini ne občutijo, da bi inflacija upadala. "Trgovci se ne ozirajo na podražitev. Oni gledajo le na svoj profit," je povedala eden izmed mimoidočih nakupovalk. Svetovni dan pice so tako Hrvati te dni pričakali kot država s četrto najvišjo rastjo cen v Evropi. A če je recept za pico še vedno enak, cene sestavin niso, opozarjajo gostinci. "Sir se je podražil za 25 odstotkov, stroški so dražji za 20 odstotkov, pelati za 30 odstotkov in moka za 30 odstotkov," pojasnjuje lastnik zagrebške gostilne Ivo Topalović. Podražitve občutijo tudi sami, saj je naročil občutno manj, lokali so na pol prazni, za goste pa vse postaja predrago. A cene v restavracijah bodo v prihodnosti zgolj še višje, njihov interes pa je, da jih ljudje obiščejo čim bolj pogosto. Ne le enkrat na tri mesece, lepo bi bilo, da bi družine prihajale enkrat na teden, pravijo. icon-expand Otok Pag FOTO: Shutterstock Naši južni sosedi so zasedli drugo mesto v Evropi tudi po naraščanju cen vin. Hrvaško vino je tudi do trikrat dražje od povprečja Evropske unije. Višjo ceno imajo le na Madžarskem. A vinarji pričakujejo še dodatno podražitev. Po uvedbi evra so sicer Hrvati trgovcem očitali, da neupravičeno izkoriščajo priložnost za dvig cen. V trgovinah je meso dražje za 17 odstotkov, maslo in olje za 14 odstotkov, cena kruha pa je višja za kar 30 odstotkov. "Morda nismo dobro razumeli, kaj pomenita zakon o uvedbi evra in zakon o zaokroževanju cen," je dejal predsednik hrvaške obrtne zbornice Dalibor Kratohvil. PREBERI ŠE Po uvedbi evra na Hrvaškem cene v storitvenih dejavnostih višje tudi za 80 odstotkov Narasle niso zgolj cene živil. Tudi za turistične nastanitve bomo v prihajajoči sezoni morali odšteti do 40 odstotkov več kot lani. A Hrvati kljub vedno višjim stroškom dopustovanja letos pričakujejo nadgradnjo lanske sezone in vzpon na raven pred epidemijo.