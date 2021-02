S konstruktivno nezaupnico želijo povrniti zaupanje v pošteno politiko

V oddaji 24UR ZVEČER je predsednica SD Tanja Fajon poudarila, da konstruktivno nezaupnico vlagajo zaradi vrste razlogov. Želijo spoštovanje ustavnih vrednot in da bi se Slovenija, ki je danes močno razdvojena, uvrstila med jedrne evropske države, da bi naredili načrt in da bi bilo znano, kako bo država izkoristila znatno finančno pomoč EU za obvladovanje epidemije, "ne pa da imamo na eni strani neke tajne dokumente, da imamo vlado, ki se ne pogovarja in ne posluša ljudi" .

Pri glasovanju bo vztrajal, pravi, pa čeprav so poslanci SDS in NSi včeraj blokirali možnost tajnega glasovanja na daljavo. Stranke LMŠ, SD, SAB in Levica so sicer obljubile 39 poslanskih glasov, a ima Erjavec težave ravno s podporo v svoji stranki – podprla sta ga poslanca Jurša in Lep, medtem ko na glas Branka Simonoviča ne računa več.

Razkrila je, da po njenih informacijah v Bruslju Sloveniji očitajo premalo ambiciozen načrt za okrevanje po epidemiji in to, da vlada ni sestavila neke širše sheme reform za napredek in razvoj države. Tajni dokument, ki ga je vlada pripravila skupaj z načrtom okrevanja države po epidemiji, je po mnenju Fajonove tudi v javnem interesu prav je, da ga javnost tudi pozna. Tonin je zagotovil, da bo ta javen, ko bo usklajen z v Evropsko komisijo.

Predsednica SD je še dodala, da želijo z nezaupnico povrniti zaupanje v verodostojno, pošteno in drugačno politiko, v ospredje pa želijo postaviti ljudi.

Kot je povedal Tonin, v koaliciji menijo, da je konstruktivna nezaupnica "stvar prioritet, ki jih ima opozicija". "Očitno je v tem trenutku prevzem oblasti pomembnejši kot pa spopadanje s covidom-19." Poudarjal je, da je Slovenija trenutno v izjemno težki situaciji in da bi sedaj najbolj potrebovali medsebojno sodelovanje, poslušanje in pomoč drug drugemu. In ravno to bi po njegovih besedah pričakoval od opozicije. Dejal je še, da upa, da bodo sprejeli roko vladne koalicije in pristopili k podpisu posebnega sporazuma, pri čemer bi se dogovorili "o ključnih stvareh, ki jih moramo izpeljati do konca tega mandata". Kot ključni je izpostavil uspešno obvladovanje koronavirusne krize in predsedovanje Evropski uniji.

Ne gre za poskus rušenja vlade, je dejala Fajonova. "Ta vlada ima v enem letu manjšino, manjšinsko težo. Naglo izgublja zaupanje." Gre za poskus, da državo vrnejo v neko normalno stanje. Pravi, da so ljudje glede ukrepov za zajezitev novega koronavirusa popolnoma zbegani in da ne gre za nagajanje vladi, ampak za očitke o slabem delovanju. Izpostavila je, da so na vlado in tudi na predsednika vlade večkrat naslovili svoje predloge in pobude, toda niti enkrat niso prejeli pisma ali kakšnega drugega odziva.