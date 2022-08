S Krasa na tekmo: slovenski gasilci sprejeli povabilo odbojkarjev

Toda zgodba se tu ne konča. "Porodila se je še ideja, da bi vse junake, ki so se na Krasu tako in drugače kar 17 dni borili z ognjeno stihijo, povabili na uvodno tekmo na domačem svetovnem prvenstvu. Rečeno - storjeno. In tako bodo v petek na tekmi s Kamerunom naše izjemne, tako in drugače, odbojkarje s tribun spremljali in spodbujali tudi številni gasilci in gasilke iz vse Slovenije ter pripadniki ostalih enot in služb sistema zaščite in reševanja, ki so bili dejavni na Kras," so še dodali.

Če ne boste na tekmi, lahko za naše junake - tokrat odbojkarske - še vedno stiskate pesti. Prav vse tekme si boste namreč v neposrednem prenosu lahko ogledali na POP TV, Kanalu A in Voyu.