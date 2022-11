S kredo pisal kritiko Jankovića in dobil globo

Na občini najprej kategorično zanikajo, da je bil ukrep kakor koli povezan s tem, da je bil napis naperjen proti županu. Pravijo, da je bil mestnemu redarju napis pred mestno hišo – bilo naj bi jih pa še več v stari Ljubljani – predstavljen kot ulični performans.

A ker izvajalec tega ni izkazal s kakim dokumentom, se je redar odločil za izdajo plačilnega naloga. Pri tem na redarstvu in občini poudarjajo, naj se občan pritoži, da bo zadeva še enkrat obravnavana.

Prav tako pa hkrati poudarjajo nesprejemljivost vandalizma in opozarjajo na dovoljena mesta za grafitiranje.

Glas ljudstva je sicer seveda ob tem spomnil na način ravnanja s protestniki s strani prejšnje vlade, spomnimo se denimo dogodka, ko je policija Jašo Jenulla obravnavala zaradi pisanja s kredo po pločniku.

V Glasu ljudstva so spomnili, da je mestno redarstvo takrat trdilo, da zaradi risanja s kredo niso izrekali sankcij in jih tudi ne bodo. Vprašali so se, ali so torej sankcije potrebne le takrat, ko ljudje kritizirajo delo župana.