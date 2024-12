S kriznimi namestitvami želijo preprečiti tragedije, kot so se že zgodile

Omenjeni dogovor o prenovi plačnega sistema je bil sprejet v okviru pogajanj oziroma usklajevanj vlade z reprezentativnimi sindikati. Predmet dogovora v okviru teh pogajanj je bila med drugim sistemska ureditev interventne službe na centrih za socialno delo, ki zunaj poslovnega časa v vseh nujnih in neodložljivih primerih opravljajo naloge interventne službe na podlagi obvestila policije ob ogroženosti otroka, zaznanem nasilju v družini, v primerih starejših oseb v stiski ali v primerih, ko oseba pod skrbništvom, oseba s težavami v duševnem zdravju ali invalidna oseba ostane brez varstva in oskrbe, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.

Zaradi uskladitve z delovnopravno zakonodajo je predlagana uvedba nove določbe, s katero se ureja ustrezen počitek strokovnih delavcev, hkrati pa nemoteno delovanje in lažja organizacija interventne službe. Poleg navedenega predlagajo še nekatere nujne sistemske rešitve za odpravo pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Poleg tega vzpostavljajo pravno podlago za zagotovitev krizne namestitve pri izvajalcih celodnevnega institucionalnega varstva za starejše osebe, za mlajše invalidne osebe, za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, težavami v duševnem zdravju ali drugimi oviranostmi oziroma za odrasle osebe, ki nujno potrebujejo takojšnjo pomoč denimo zaradi socialnih, psiholoških in zdravstvenih razmer.

Želijo preprečiti tragedije, kot so se letos že zgodile

To pravno podlago so pripravili z namenom, da bi preprečili tragedije, kot so se zgodile letos, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Takšna tragedija je bila po njegovih pojasnilih primer izbrisanega prebivalca, ki je zgorel v lastni prikolici, ali primer nepokretnega moškega v Kočevju, za katerega ni bilo krizne namestitve in so ga našli v človeka nevrednih razmerah.

V skladu s predlogom novele bodo starejši, ki se znajdejo v takšnih okoliščinah, ob presoji socialnih služb lahko dobili nastanitev v domu za starejše, in sicer za 21 dni z možnostjo podaljšanja za 21 dni. V teh 42 dneh bo po Meščevih besedah pripravljena ustrezna dokumentacija in podlaga, da bodo lahko tam trajno nameščeni.