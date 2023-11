S paintball pištolo streljal na vozeči avtobus, v njem ni bilo potnikov

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so v četrtek okoli 22.50 prejeli obvestilo, da je na območju Policijske postaje Maribor II prišlo do poka in poškodbe avtobusa. Več štajerskih medijev je poročalo, da naj bi neznanec streljal na vozeči avtobus, kar so na Policiji po ogledu kraja dogodka tudi potrdili.

Po do sedaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu so mariborski policisti ugotovili, da je neznani storilec s paintball pištolo izstrelil dve kroglici, ki sta poškodovali steklo zadnjega dela avtobusa.

V avtobusu v času streljanja sicer ni bilo potnikov, voznik, ki je avtobus vozil iz smeri centra Maribora proti Taboru, pa ob tem ni bil poškodovan. Na avtobusu je nastala gmotna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 1500 evrov.

Policisti v zvezi s tem intenzivno zbirajo obvestila o identiteti storilca.