"S palico nas je tepel po zadnjici, hrbtu, nogah ... Brcal nas je, hodil nam je po prstih ... To je bil del treninga, nekaj povsem 'normalnega'," je o brutalnem fizičnem in verbalnem nasilju, ki naj bi ju bila več let deležna na treningih, za našo televizijo spregovorila nekdanja judoistka.

Čemu vse je bil v preteklosti priča med treningi s Fabjanovimi varovankami, nam je potrdil tudi nekdanji vrhunski slovenski judoist. "Če dekleta nečesa niso naredile po njegovih pričakovanjih so bile deležne brc v zadnjico, klofut. Zmerjal jih je, da so prasice, krave debele in podobno. To je počel tudi pred drugimi tekmovalci in trenerji. /.../ Punce si tega niso zaslužile," je dejal nekdanji judoist, ki je želel ostati anonimen.

Trener Marjan Fabjan je očitke o fizičnem in verbalnem nasilju v odzivu za našo televizijo zavrnil, rekoč, da se nad učenci nikoli ne bi izživljal in da so treninge pogosto opazovali tudi starši. Ti, kot je zapisal "zagotovo ne bi mirno gledali, če bi njihove otroke brcal in klofutal".

Na policiji v povezavi s predkazenskim postopkom, ki ga zaradi domnevnih fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja vodijo zoper trenerja juda Marjana Fabjana, še vedno molčijo.

Razkritja nekdanjih športnic, da so bile med kariero zlorabljene spremlja tudi Olimpijski komite, ki pričakuje temeljito in neodvisno preiskavo.