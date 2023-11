S peticijo proti vladnim posegom v socialne transferje

Po zadnjih podatkih Statističnega urada je v Sloveniji leta 2022 pod pragom tveganja revščine živelo 251 tisoč ljudi. A to je le statistični podatek, izpeljan iz primerjave dohodkov, ne iz tega, kako ljudje dejansko živijo. Tistih, ki se z revščino soočajo, je v resnici bistveno več, opozarjajo člani Inštituta 8. marec, ki so aktivirali novo peticijo proti socialnim rezom na račun najšibkejših. Po podatkih Inštituta naj bi vlada o socialnih rezih odločala že to soboto.

Pomoč humanitarnih organizacij vedno pogosteje iščejo t. i. revni zaposleni. "Številni starši, čeprav zaposleni, ne morejo plačevati stroškov šolanja svojih otrok. Draginji ni videti konca. V revščino drsijo tudi študenti in dijaki, navadno tisti, ki izvirajo iz ekonomsko šibkejših gospodinjstev in jim starši težko finančno pomagajo," opozarjajo na Inštitutu 8. marec in dodajajo: "Ne želimo si živeti v družbi, v kateri se otroci, namesto da bi se veselili prihodnosti in vseh možnosti, ki se jim v njej odpirajo, ukvarjajo s tem, kako pomagati staršem in preživeti družino. Ne želimo živeti v družbi, v kateri so otroci oropani priložnosti za svoj razvoj in dosežke, ker se posvečajo samo golemu preživetju. Podatki kažejo, da odraščanje v revščini povečuje mentalne stiske učencev in učenk, izrazito negativno vpliva na doseženo stopnjo izobrazbe in omejuje možnosti v življenju."

icon-expand Dostop do peticije najdete na spletni strani Inštituta 8. marec. FOTO: Inštitut 8. marec

Prepričani so, da je revščina izbira politike in da jo oblast lahko prepreči, zato še toliko težje razumejo, da je aktualna vlada Roberta Goloba minulo sredo – kljub draginji – sprejela dopolnjen predlog proračuna, v katerem ohranja odločitev, da socialnih prejemkov, kot so otroški dodatki, državne in Zoisove štipendije za dijake in študente, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencije najemnin, subvencije vrtcev in šolskih kosil, ne bo uskladila z inflacijo, čeprav tako določa zakon.

To pomeni, da bo državna štipendija dijaka iz najnižjega dohodkovnega razreda, ki trenutno prejema 129,44 evra, vsak mesec za 9,45 evra nižja.

To pomeni, da se bo državna štipendija študenta v najnižjem dohodkovnem razredu, ki trenutno prejema 258,87 evra, realno znižala za 18,90 evra.

To pomeni, da bo mati samohranilka z enim otrokom, ki prejema minimalno plačo, izgubila 77,45 evra socialne pomoči vsak mesec. Imela bo tudi manjši otroški dodatek, opozarjajo.