S peticijo želijo pospešiti dostop do zdravila za redko gensko bolezen DMD

V društvu Vilijem Julijan so v sporočilu za javnost zapisali, da lahko otroci z Duchennovo mišično distrofijo (DMD) v ZDA že eno leto prejmejo novo in hkrati prvo gensko zdravilo za to bolezen. V Sloveniji pa zdravilo še ni na voljo, saj ga mora v prvi vrsti potrditi Evropska agencija za zdravila (EMA). V društvu so zato pristopili k evropski akciji zbiranja podpisov za peticijo v kateri je na agencijo EMA naslovljena pobuda, da v najkrajšem času odobri to zdravilo za bolnike v Evropi. Prav tako v društvu iščejo druge možnosti, kako bi lahko slovenski otroci čim prej prejeli novo zdravljenje.

Duchennova mišična distrofija je izredno težka in napredujoča genetska živčno-mišična bolezen, pri kateri propadajo mišice v telesu, primarno skeletne mišice in srčna mišica. Bolezen se običajno pokaže že v otroštvu in zatem napreduje, tako da bolniki pogosto že v zgodnjih najstniških letih izgubijo vso sposobnost hoje in doživljenjsko potrebujejo invalidski voziček. Na koncu bolezen prizadene tudi dihalne mišice in srce, kar vodi v prezgodnjo smrt. Pričakovana življenjska doba bolnikov je zgolj okrog 30 let. Za DMD doslej ni bilo nobenega učinkovitega zdravljenja, ki bi lahko zaustavilo ali upočasnilo napredovanje bolezni.

DMD je zelo kruta bolezen, ki bolniku postopoma in že v zgodnji mladosti odvzame vso sposobnost gibanja in premikanja ter na koncu tudi življenje. Sama bolezen je srce parajoča, sedaj pa je dodatno zelo tragično še to, da je v ZDA odobreno gensko zdravljenje, ki pa ga otroci in mladi pri nas ne morejo prejeti, pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, zato si želimo, da bi evropsko peticijo za EMO podpisalo tudi čim več Slovencev in da bi na ta način spodbudili agencijo, da čim prej odobri to zdravilo za bolnike v Evropi, saj je zaradi napredujoče narave bolezni čas za te bolnike ključnega pomena. Obenem pa raziskujemo tudi vse druge možnosti, kako bi lahko naši otroci čim prej prejeli to zdravilo.

V društvu so zapisali, da je DMD posledica okvarjenega gena za celično beljakovino distrofin, ki je odgovoren za stabilnost in funkcionalnost mišičnih vlaken. Genska terapija Elevidys je prvo tovrstno zdravilo za Duchennovo mišično distrofijo, ki je bilo v ZDA najprej odobreno lansko poletje za bolnike starosti od 4 do 6 let, junija letos pa so v ZDA razširili odobritev na vse bolnike nad 4. letom starosti. Zdravilo v mišične celice vnese zdrav in manjši gen za distrofin, ki omogoča proizvodnjo tako imenovanega 'mikro-distrofina' in je trenutno tudi najdražje zdravilo na svetu, saj stane približno 3,2 milijona evrov. V Sloveniji bi lahko to zdravilo potencialno prejelo vsaj od tri do sedem otrok in mladih, kar pomeni, da bi njihovo zdravljenje stalo od 10 do 25 milijonov evrov. Konec junija letos se je po enem letu začel postopek odobritve Elevidysa v Evropi pri agenciji EMA, vendar pa bo postopek dolgotrajen, preden bo zdravilo končno na voljo tudi v Sloveniji, so izpostavili.

Starši otrok z DMD so v Evropi sprožili akcijo zbiranja podpisov peticije, ki jo bodo naslovili na agencijo EMA. Z njo želijo agenciji sporočiti, da je čas za otroke z DMD ključnega pomena in da je nujno, da v agenciji zdravilo čim prej odobrijo. Vsako napredovanje bolezni je namreč verjetno nepovratno in prej, ko lahko otrok prejme zdravljenje, bolj mu potencialno lahko pomaga.

Življenje s to boleznijo je zelo težko, ampak se kljub temu ves čas borimo in smo hvaležni, da se na tej težki poti še kdo drug bori z nami. Samo to nas drži pokonci in misel, da mogoče pa bo lahko Matej kdaj prejel zdravilo, ki bi mu vsaj malo pomagalo, oziroma olajšalo in podaljšalo življenje, je povedala Jasmina, mama dečka Mateja, ki ima DMD.