Zbiranje podpisov za spremembe pri sežigu in sosežigu odpadkov: 'Naj Anhovo zadiha'

Podpise bodo nevladniki zbirali v okviru akcije Naj Anhovo zadiha, ki so jo maja zagnali v Inštitutu 8. marec skupaj z Društvom Eko Anhovo in Dolina Soče, Civilno iniciativo Danes, Amnesty International Slovenija, Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC), Umanotero, Eko krogom in Mladimi za podnebno pravičnost.

Bistvena sprememba, ki jo njihov predlog spremembe zakona o varstvu okolja prinaša, je izenačitev standardov, ki veljajo za sosežigalnice, s tistimi, ki veljajo za sežigalnice, je na današnji novinarski konferenci pred DZ pojasnil Grega Volk z Inštituta 8. marec. "Ne moremo namreč imeti zakonodaje, kjer je napravam za sosežig dovoljeno izpuščati v zrak bistveno več strupenih snovi in tamkajšnje prebivalce bolj ogrožati, kakor trenutno velja za sežigalnice, zato to izenačujemo," je poudaril Volk.

S predlagano novelo želijo zagotoviti tudi učinkovitejši nadzor nad temi standardi, in sicer z uvedbo pogostejšega monitoringa in večje transparentnosti, saj bi morali biti podatki sproti objavljeni in javno dostopni.

Predlagatelji bodo morali zbrati 5000 podpisov, da bo šel zakonski predlog v obravnavo v DZ

Zainteresirana javnost bo lahko svoje podpise oddala elektronsko, z digitalnim potrdilom ali pa osebno na kateri koli upravni enoti po državi, je pojasnil Zlatko Djogić iz Inštituta 8. marec.

"Vabim vse, da oddate svoj podpis, ker lahko z enim majhnim dejanjem solidarnosti, z majhnim dejanjem pokažemo, da nam je mar, in izboljšamo življenjske pogoje vseh prebivalcev in prebivalk doline reke Soče," je državljane pozval Djogić.

Mateja Satler iz naravovarstvenega društva Eko Anhovo in Dolina Soče je opozorila, da je zakonodaja, ki ureja področje sosežiga odpadkov v cementarni v Anhovem, diskriminatorna, krivična in postavlja ljudi, ki živijo v okolici takih obratov, v položaj tretjerazrednih državljanov.

Kot sta opozorili Satlerjeva in Manuela Korečič iz Civilne iniciative Danes, s predlagano novelo ne zahtevajo ničesar drugega kot pravico do zdravega in čistega življenjskega okolja, ki jim jo zagotavlja ustava.