S pisnim izpitom iz angleščine se je začela letošnja matura

Letos so zaradi epidemije prvič pospešili vzpostavitev elektronskega vpogleda v izpitne pole, tako da maturantom na vpogled ne bo več treba v Ljubljano. Vpogled v pole bo od 13. do 15. julija, do 16. julija pa bo možno ugovarjati na izračun ocene.

Pisni izpit iz matematike bo 6. junija, iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 2. do 17. junija. Ustne izpite bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedli od 15. do 23. junija. Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Na spomladanski izpitni rok poklicne mature pa se je prvič prijavilo 9489 kandidatov (lani 9698) s 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Poleg angleščine, ki bo danes, in matematike 6. junija, bo izpit iz nemščine 9. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot drugega jezika pa 15. junija. Pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bo potekal 11. junija.

Ustni izpiti bodo od 13. do 23. junija. V tem času bodo potekali tudi izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature, kjer lahko v skladu z izobraževalnim programom izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile 7. julija. Vpogledi in ugovori pri poklicni maturi bodo na šolah potekali enako kot do sedaj.

Kandidat s poklicno maturo lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi oziroma na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1989 kandidatov (lani 1860), največ jih bo opravljalo izpit iz angleščine, matematike, kemije in psihologije.

Letos bo sicer matura potekala v luči zaščitnih ukrepov zaradi epidemije koronavirusa, ki je zaznamovala letošnjo pomlad. Maturantom je NIJZ že pred časom priporočil, da že pred pisanjem po e-pošti prejmejo vse potrebne informacije, kdaj, kje in kako bo potekala matura. Med potekom mature naj bodo, če je mogoče, vrata izpitnih prostorov ves čas odprta, učilnica pa naj bo urejena tako, da bo med osebami omogočen razmik 1,5 do dva metra. Za dijake iz skupine rizičnih oseb je mogoče, da maturo pišejo v ločeni učilnici ali maturo opravljajo jeseni.