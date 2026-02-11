S podeželja izginjajo bančne poslovalnice

Na vratih edine komenske bančne poslovalnice komitente čaka poslednje obvestilo. Gre za poslovno odločitev bank, občina ima zvezane roke, poudarja komenski župan Erik Modic . "Če država ne bo ukrepala, bomo imeli divji kapitalizem, da se bodo storitve ponujale samo tam, kjer je dovolj poslovnega interesa, in to pomeni, da bomo lahko pozabili na podeželje."

Rešitev pa? "Tu pride pa sedaj naloga države, da z regulacijo nekako prepreči, da se te storitve popolnoma ukinejo, da se vsaj osnovne storitve zagotavljajo tudi na podeželju."

S prvim marcem pa se Deželna banka Slovenije ne umika zgolj iz Komna, temveč tudi iz Dutovelj, Kobarida, Pivke in Kozine. Razlog pa: vse manj gotovinskega poslovanja, kar vpliva na stroškovno učinkovitost posameznih poslovalnic, so nam pojasnili iz Deželne banke Slovenije, kjer dodajajo še, da v poslovalnicah, ki jih zapirajo, ni dovolj prometa, da bi ustvarjali dohodek, ter da odpuščanj ne bo.