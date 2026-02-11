Naslovnica
Slovenija

S podeželja izginjajo bančne poslovalnice

Komen, 11. 02. 2026 21.03

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Zaprtje bankomatov

Napovedi bank o zapiranju poslovalnic po Sloveniji sprožajo vse večje ogorčenje med prizadetimi krajani. Občina Kobarid, ki ima štiri tisoč prebivalcev, bo prihodnji mesec ostala brez obeh bančnih poslovalnic, brez poslovalnice pa bo od konca meseca tudi občina Komen. Župani in domačini so si enotni, da je to velik udarec za njihov kraj. In kaj sploh lahko storijo?

Na vratih edine komenske bančne poslovalnice komitente čaka poslednje obvestilo. Gre za poslovno odločitev bank, občina ima zvezane roke, poudarja komenski župan Erik Modic. "Če država ne bo ukrepala, bomo imeli divji kapitalizem, da se bodo storitve ponujale samo tam, kjer je dovolj poslovnega interesa, in to pomeni, da bomo lahko pozabili na podeželje."

Obvestilo o zaprtju
Obvestilo o zaprtju
FOTO: POP TV

Rešitev pa? "Tu pride pa sedaj naloga države, da z regulacijo nekako prepreči, da se te storitve popolnoma ukinejo, da se vsaj osnovne storitve zagotavljajo tudi na podeželju."

S prvim marcem pa se Deželna banka Slovenije ne umika zgolj iz Komna, temveč tudi iz Dutovelj, Kobarida, Pivke in Kozine. Razlog pa: vse manj gotovinskega poslovanja, kar vpliva na stroškovno učinkovitost posameznih poslovalnic, so nam pojasnili iz Deželne banke Slovenije, kjer dodajajo še, da v poslovalnicah, ki jih zapirajo, ni dovolj prometa, da bi ustvarjali dohodek, ter da odpuščanj ne bo.

Pojasnilo Deželne banke Slovenije
Pojasnilo Deželne banke Slovenije
FOTO: POP TV

Komenci bodo tako z marcem imeli na voljo le dva bankomata: enega v Komnu, kjer občina ne obračunava najemnine za svoje prostore, in enega v turističnem biseru – Štanjelu, za katerega občina mesečno plačuje 600 evrov najemnine, da je obstal. V tujini poznajo drugačne prakse. "Vemo, kako to rešujejo recimo v Avstriji, tam je narodna banka Avstrije, ki recimo subvencionira delovanje mreže bankomatov na podeželju," o možnih rešitvah pravi Modic.

Pa tudi Banka Slovenije bi lahko pomagala prek svojih vzvodov, poudarja župan, pri čemer je vse prej kot zanemarljivo, da je več kot četrtina komenskih občanov starejših od 65 let.

bankomati bančne poslovalnice podeželje občine

