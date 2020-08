S podpisom pogodbe v protipoplavno ureditev porečja Gradaščice v občini Dobrova-Polhov Gradec

Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice, ki ga izvaja direkcija, bo pripomogel k bistveno boljši protipoplavni varnosti na območju občin Dobrova-Polhov Gradec in Ljubljana. Projekt se sofinancira iz sredstev kohezijskega sklada in je sestavljen iz treh delov - etape 1A, etape 1B in etape 2, je ob podpisu pogodbe spomnil v. d. direktorja direkcije Roman Kramer.

"Projekt se je soočal s številnimi problemi in zapleti. Na poti je bilo kar nekaj ovir, vendar smo prišli do prvega podpisa pri tem pomembnem projektu, saj bo rešil 3108 stavb in 17.784 prebivalcev pred poplavami," je dodal.

Dela v etapi 1B obsegajo ureditve na Božni in Mali vodi v Polhovem Gradcu, v Dolenji vasi in Gradaščici v Šujici. Za ureditev v Dolenji vasi so pridobljena vsa zemljišča, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano julija. Za ureditev Gradaščice na območju Šujice je bila podana vloga za gradbeno dovoljenje. Za ureditve na Božni in Mali vodi pa bo vloga vložena do konca drugega meseca.