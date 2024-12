S podpisom sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev konec stavke carinikov

Maja letos se je nato vlada seznanila s parafiranim sporazumom o načinu reševanja stavkovnih zahtev sindikata carinikov, ki med drugim določa, da se stavkovne zahteve glede plač rešujejo znotraj stebrnih in centralnih pogajanj, specifične zahteve pa bo preučila posebna skupina. Po sporazumu je sindikat stavko zamrznil do 13. septembra.

Zaposleni na Fursu so stavko začeli 22. maja lani. V sindikatu carinikov so začetek najprej napovedali za 13. februar, a so jo nekaj dni prej zamrznili z napovedjo, da bodo počakali na rezultat pogajanj o plačni reformi javnega sektorja.

Vlada se je s sporazumom o reševanju stavkovnih zahtev sindikata carinikov seznanila na današnji seji. Kot so v vladnem uradu za komuniciranje spomnili v sporočilu za javnost, je vlada po začetku stavke poleg imenovanja pogajalske skupine sprejela izhodišča za pogajanja. Ta so privedla do dogovora o sporazumu o načinu reševanja stavkovnih zahtev, s podpisom katerega se bo stavka končala, so zapisali.

Predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik je potrdil, da je bil sporazum podpisan danes, ni pa še bil objavljen v uradnem listu. Dogovor po njegovih besedah predvideva, da se bodo realizirale vse zahteve glede plačnega sistema.

Zdaj bo treba po Pečnikovih besedah začeti pogajanja glede normativnega dela kolektivne pogodbe za državno upravo. Sindikat carinikov Slovenije je namreč eden od sindikatov, ki so prejšnji teden pristopili k podpisu kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti.

"Potem nas naslednje leto čakajo pogajanja glede vrednotenja prepovedi in omejitev kot dodatkov, ostale zadeve so pa bile bolj ali manj realizirane skozi pogajanja za plačni sistem," je dejal.

Poleg višjih plač v sindikatu namreč zahtevajo tudi štiriodstotni dodatek k bruto plači zaradi zakonske določbe, da uslužbenci finančne uprave ne smejo opravljati dejavnosti, ki niso združljive z nalogami finančne uprave, ter dejavnosti, ki pomenijo navzkrižje interesov po zakonu o javnih uslužbencih ali drugem zakonu.