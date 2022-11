S pogodbo za alžirski plin bomo pokrili približno tretjino letne porabe plina

Pogodba o triletni dobavi plina med veletrgovcem s plinom Geoplin in alžirskim energetskim velikanom v državni lasti Sonatrach bo podpisana prihodnji teden ob obisku ministra za infrastrukturo in ministrice za zunanje zadeve v Alžiriji, je danes napovedal premier Robert Golob. Pogodba je sicer v celoti usklajena in parafirana, je dodal.

Predsednik vlade je v izjavi za medije ob robu obiska v kranjski družbi Iskraemeco povedal, da bosta ministra Bojan Kumer in Tanja Fajon 15. novembra v Alžiru, kjer bosta podpisovala memorandum o nadaljnjem energetskem sodelovanju med državama.

Ob tej priložnosti bo potem po njegovih besedah podpisana tudi pogodba med Geoplinom in alžirskim pogodbenim partnerjem. "Pogodba je v celoti usklajena in parafirana," je dejal premier. Po dosedanjih informacijah pogodba za prihodnja tri leta predvideva nakup okoli 300 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina na leto, kar je približno tretjina trenutne slovenske letne porabe.

"Ampak najprej želimo imeti državni sporazum oziroma memorandum, ker so količine, ki si jih želimo zagotoviti v Alžiriji, in pa obdobje trajanja daljše od konkretne pogodbe, ki je danes na mizi. Tako da naslednji teden je obisk v Alžiru in takrat bodo stvari tudi formalno zaključene," je še dejal premier.