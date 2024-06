S solsticijem prvi dan koledarskega poletja, vročina se bo v soboto umirila

Ob poletnem solsticiju Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani danes vabi na dan odprtih vrat v astronomskem observatoriju na Golovcu. Za obisk predavanja, ogled teleskopa Vega in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice prek spletne strani observatorija. Ogled neba s teleskopi se izvaja samo v primeru jasnega neba.

'Od sobote vročine ne pričakujemo več, bodo pa lepe poletne temperature'

Po daljšem nestabilnem obdobju so temperature v teh dneh povsem poletne, k nam se je iznad Afrike razširila vročina. Najnižje jutranje temperature bodo danes v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 13, drugod od 15 do 20 stopinj Celzija. Popoldne se bo segrelo in temperature se bodo gibale okoli 28 do 33 stopinj, je pojasnil dežurni meteorolog Anže Medved.

Vročina se bo še stopnjevala in vrhunec dosegla v petek, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije spet presegle 30 stopinj, na jugovzhodu Slovenije pa se bodo povzpele tudi do 35 stopinj. V soboto se bodo temperature v večjem delu Slovenije zopet gibale okoli 30 stopinj. "Od sobote vročine ne pričakujemo več, bodo pa povsem lepe poletne temperature," je še dejal.

V petek se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in popoldanskimi plohami, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije, še napoveduje Arso.