Slovenija

Policisti v gneči pomagali porodnici – rodila se je deklica

Kranj, 15. 05. 2026 14.27 pred 28 minutami 2 min branja 3

Avtor:
D.L.
Policist na motorju

Kranjski policisti so hitro šli v akcijo, ko jih je poklical oče, ki je z nosečo partnerico na poti v porodnišnico obtičal v prometu. Porod se je že začenjal, zato časa za čakanje ni bilo. S policijskim spremstvom sta nato hitro prispela na cilj, kjer ju je že čakalo osebje, kmalu zatem pa sta lahko prvič pestovala deklico, ki se ji je tako zelo mudilo na svet.

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Kranj je včeraj ob 13.51 prejel klic voznika, ki je zaprosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice v porodnišnico. Zaradi znakov začetka poroda sta želela čim hitreje priti do kranjske porodnišnice, vendar sta z vozilom obstala v prometni gneči na relaciji Šenčur–Kranj, je sporočil predstavnik kranjske policijske uprave Roland Brajič.

Policisti so novorojenki in njenemu bratcu podarili dva medvedka Leona
FOTO: PU Kranj

Seveda jima ni bilo treba prositi dvakrat. O dogodku sta bila obveščena policist in policistka Policijske postaje Kranj, ki sta se nemudoma povezala s klicočim. Srečali so se v krožišču pri Šenčurju, kjer sta policista vozniku pomagala pri varnem vključevanju v promet, nato pa so skupaj pot nadaljevali proti kranjski porodnišnici.

Med spremstvom se jim je pridružil še en policist, ki je skupaj s kolegoma poskrbel, da so bodočo mamico skozi prometno gnečo varno in hitro pospremili do porodnišnice.

Policist OKC PU Kranj je medtem poklical regijski center za obveščanje in zaprosil za obveščanje zdravstvenega osebja o prihodu porodnice, zato so bodočo mamico tam že čakali.

Dogodek se je nato v zelo kratkem času zaključil na najlepši možen način. Mladi par je dobil deklico. Ker doma družino že razveseljuje starejši bratec, sta policista družini podarila dva policijska medvedka Leona.

Družini iskreno čestitamo ob rojstvu deklice ter jim želimo veliko zdravja, sreče ter lepih in varnih dni, je v imenu policistov še dodal Brajič.

porod policija Kranj prometni zamašek uspešna akcija

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

a res1
15. 05. 2026 15.23
Mislim, da eni to že malo zlorabljajo. Upam, da je bil to njihov prvi in zadnji klic na 113. Če razumete kaj mislim, drugače pa srečno.
pisarniški stol
15. 05. 2026 15.14
Lepo. Da bi bilo čimveč veselih novic.
raptor2
15. 05. 2026 15.13
Glede na zastoje na cesti bomo take zgodbe brali vsak dan
