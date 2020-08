'Državo si želijo podrediti s političnimi pritiski, kadrovanjem in kršenjem pooblastil'

Usmeritve, ki jih je vršilcu dolžnosti direktorja policije Andreju Juriču podal notranji minister Aleš Hojs, so na noge, poleg policije, dvignile tudi opozicijske vrste. Če policija Hojsova navodila razume kot politični pritisk, opozicija opozarja, da gre za odkrito zlorabo oblasti, policije in tožilstva s strani vladajoče politike. Prav tožilstvo pa se odziva medlo, še več, nadzor, ki ga je odredil minister, se jim ne zdi sporen.

Kot smo poročali, je notranji minister v odstopu Aleš Hojsprvemu možu slovenske policije Andreju Juriču odredil, da mora poskrbeti za revizijo nekaterih že zaključenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU). Hojs ob tem zahteva, da se znova "nepristransko pregleda", ali so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi v konkretnih preiskavah.

V dokumentu Usmeritve in obvezna navodila je med drugim zapisal, naj revizijo primerov opravijo strokovno usposobljeni policisti, ki s posamezno zadevo niso"okuženi" oziroma ne obstaja dvom o njihovi nepristranskosti. Šlo naj bi predvsem za kriminalistične preiskave, ki se niso zaključile po željah vlade in Hojsove politične stranke SDS.

icon-expand Aleš Hojs in nekdanji direktor policije Anton Travner FOTO: Bobo

Ker uvajanje novega nadzora, o katerem govori Hojs, vključuje tudi preverjanje strokovnega dela Vrhovnega državnega tožilstva, smo se na tožilstvo tudi obrnili za odziv in pojasnila. Dobili pa smo precej skop odziv. "Državnotožilska organizacija spoštuje zakonsko predpisane mehanizme nadzora, med katere sodi tudi nadzor, ki ga odredi minister za notranje zadeve nad izvajanjem nalog in pooblastil Nacionalnega preiskovalnega urada, kot notranje organizacijske enote policije, na podlagi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije," so odgovorili, medtem ko vprašanj o dopustnosti nadzora politike nad strokovnim delom kriminalistov in tožilcev niso želeli komentirati. "Zahteva za nadzor bi pomenila zlorabo ministrovih pristojnosti in terjala njegovo politično odgovornost" Doktor kazenskega prava Miroslav Žaberl, ki je pet let tudi opravljal funkcijo generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge pri ministrstvu za notranje zadeve, pojasnjuje, da minister ima pristojnosti za odreditev rednega, izrednega ali ponovnega nadzora, "saj je politično odgovoren za delovanje celotnega ministrstva". Ob tem dodaja, da so takšni nadzori praviloma sistemski, saj nadzorniki preverjajo, ali sistem na določenem področju policijskega dela deluje oziroma ali policija svoje naloge in pooblastila izvaja zakonito ter strokovno.

icon-expand Miroslav Žaberl

Žaberl tudi meni, da je policija takšen nadzor dolžna omogočiti, razen v primeru, ko bi nadzorniki želeli vpoglede v prikrite preiskovalne ukrepe (PPU) ter denimo v tajne dokumente o PPU in dokumentacijo, ki se nanaša na identiteto tajnih policijskih sodelavcev. "Nadzorniki so tudi zavezani varovanju tajnih podatkov, o katerih se seznanijo pri nadzoru. Enako velja tudi za ministra, ko se seznani s poročilom o nadzoru," pravi Žaberl. Kako pa je z že omenjenim nadzorom strokovnega dela tožilcev, ki usmerjajo delo kriminalistov? Žaberl pojasnjuje, da nadzorniki nadzirajo zgolj izvajanja nalog in pooblastil policije in policistov in nimajo pristojnosti, da bi ocenjevali delo tožilcev. Pa vendar Žaberl poudarja, da minister od generalnega direktorja policije ne more zahtevati, kakšne vrste in vsebino internih nadzorov naj izvede. "O tem avtonomno odloča generalni direktor policije," pojasnjuje in dodaja, da more nadzor, ki ga odredi minister, sloneti na strokovnih kriterijih in podlagah. "Zahteva za poročanje ali pa izvedba nadzora zaradi političnih razlogov ali nagibov bi pomenila zlorabo ministrovih nadzornih pristojnosti in bi terjala njegovo politično odgovornost." "Poseg v policijo, kot ga še ni bilo v zgodovini samostojne Slovenije" Medtem pa izjemno ostri odzivi prihajajo iz opozicijskih vrst. Nekdanji premier Marjan Šarec je na Twitterju opozoril, da gre za "popolno zlorabo oblasti za lastne namene", ter dodal, da bosta KNOVS in Odbor za notranje zadeve v prihodnje imela še veliko dela.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Iz LMŠ sta se oglasila tudi Branko Golubović in Nik Prebil. Slednji je opozoril na"nezakonito vmešavanje v postopke in lomastenje po preiskovalnih organih" in napovedal pestro politično jesen. Vodja poslanske skupine pa je dejal, da "minister v odstopu in njegova stranka verjameta v obstoj politične policije, zato skušata z različnimi kadrovskimi potezami in ravnanji politično prevzeti policijo in NPU".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ostri odzivi prihajajo tudi iz SD. V stranki menijo, da gre pri novih obveznih usmeritvah, ki jih je Hojs odredil Jurič, za "grob in nedopusten poseg v neodvisnost policije in državnega tožilstva". Voditeljica stranke Tanja Fajon je ob tem dodala, da si SDS "očitno želi s političnimi pritiski, kadrovskimi menjavami in prekoračitvami pooblastil podrediti državo".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Matjaž Nemec pa opozarja, da ministrove usmeritve in obvezna navodila določenim kriminalistom, da revidirajo postopke, ki so bili na NPU že zaključeni, "predstavljajo precedens nezakonitih posegov politike v policijo, kot ga še ni bilo v zgodovini samostojne Slovenije". Ob tem je ministra pozval k (dokončnemu) odstopu.