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Z nahrbtnikom, polnim drv, se do koče odpravi vsak teden

Snežnik, 29. 09. 2026 19.40 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Igor Levec

Vsaj enkrat tedensko si na hrbet nadene skoraj 30 kilogramov težak nahrbtnik, poln drv, in se iz doline odpravi proti koči. Slaba dva kilometra, skoraj ura hoje – pozimi tudi nekoliko več. Igor Levec ima prav posebno poslanstvo; letos se je na Snežnik povzpel že 44-krat. In kako se je vse skupaj začelo?

Za številne se s prihodom hladnejših mesecev sezona hribolazenja počasi končuje. Za Igorja Levca pa se šele dobro začenja. Njegova dobrodelnost se je začela pred dvema letoma, ko je koči pred začetkom zimske sezone zmanjkalo drv.

"Prešinilo me je, da lahko pomagam. Doma sem naložil drva v nahrbtnik – začel sem z majhnim, potem pa vsakič več. Kolikor je šlo," pravi. S polnim nahrbtnikom se do koče odpravi vsak teden. Rekord pa – kar šest vzponov v enem dnevu.

S seboj odnaša od 23 in vse do 40 kilogramov, kar mu je, kot pove, v veselje. "Lahko rečem, da sem kar malo zaljubljen v Snežnik in izkoristim vsak trenutek, da grem gor in pomagam," dodaja.

Oskrbnik Planinskega zavetišča Snežnik Darko Štemberger pa nam pove, da bi bilo brez takšnih prostovoljcev, ki jim pomagajo, skoraj nemogoče. "Koča je oskrbovana izključno iz nahrbtnika – vsa hrana, vsa pijača, vse ostale gospodinjske potrebščine. To z mene prevzame ogromno breme."

Igor Levec
Igor Levec
FOTO: POP TV

Skupne moči pa premikajo celo tone. "Ko je ta nosaška akcija, znosimo tudi več kot tono v enem dnevu," pojasni Levec.

Dober glas seže v deveto vas – ko je za pomoč prosil Igor, so se odzvali številni: "Moj nahrbtnik je začel pokati po šivih, zato sem dal objavo na družbena omrežja, če ima kdo nahrbtnik. Odziv je bil neverjeten. Zdaj sem dobil že sedem ali osem nahrbtnikov."

Kot pravi, ni noben klanec prestrm, je pa pot nekoliko zahtevnejša pozimi. "Pozimi je stvar dosti bolj komplicirana. Imamo 550 višinskih metrov in kakšnih pet kilometrov – v snegu je to kar zahtevna reč," priznava tudi Štemberger.

Naslednjo obsežno akcijo načrtuje že 15. oktobra. Vračati pa se namerava, dokler ga bodo nesle noge.

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Igor Levec snežnik dobrodelnost

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simc167
29. 09. 2026 19.46
Bravo, vsaka čaat
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bibaleze
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