Z nahrbtnikom, polnim drv, se do koče odpravi vsak teden

Za številne se s prihodom hladnejših mesecev sezona hribolazenja počasi končuje. Za Igorja Levca pa se šele dobro začenja. Njegova dobrodelnost se je začela pred dvema letoma, ko je koči pred začetkom zimske sezone zmanjkalo drv.

"Prešinilo me je, da lahko pomagam. Doma sem naložil drva v nahrbtnik – začel sem z majhnim, potem pa vsakič več. Kolikor je šlo," pravi. S polnim nahrbtnikom se do koče odpravi vsak teden. Rekord pa – kar šest vzponov v enem dnevu.

S seboj odnaša od 23 in vse do 40 kilogramov, kar mu je, kot pove, v veselje. "Lahko rečem, da sem kar malo zaljubljen v Snežnik in izkoristim vsak trenutek, da grem gor in pomagam," dodaja.

Oskrbnik Planinskega zavetišča Snežnik Darko Štemberger pa nam pove, da bi bilo brez takšnih prostovoljcev, ki jim pomagajo, skoraj nemogoče. "Koča je oskrbovana izključno iz nahrbtnika – vsa hrana, vsa pijača, vse ostale gospodinjske potrebščine. To z mene prevzame ogromno breme."