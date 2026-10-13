S polno paro v Kamnik in ECO Resort pod Veliko planino

Pisk lokomotive, oblak pare in kulisa Kamniških Alp bodo 17. oktobra pospremili vrnitev muzejskega vlaka v Kamnik. Poseben jesenski izlet bo združil vožnjo z muzejskim vlakom, okušanje lokalnih dobrot ter obisk ECO Resorta pod Veliko planino, kjer bodo obiskovalce pričakali pristni okusi, sproščeno druženje in eno najbolj slikovitih okolij v Sloveniji.

Na vlaku pridih Oktoberfesta, po kamniško

Jesenski razgledi bodo med vožnjo dobili okusno spremljavo: degustacijo piv lokalnih kamniških pivovarjev skozi katero vas bodo popeljali Beer way Slovenija in bavarsko presto. Potniki bodo za spomin prejeli degustacijski kozarec, otrokom pa bodo na voljo sadni sokovi. Ob zvoku lokomotive bo pot do Kamnika priložnost za druženje, fotografiranje in uživanje v vožnji, kakršne ne doživimo vsak dan.

Od parne lokomotive do okusov Kamniškega

Po folklorni dobrodošlici v Kamnik se bo izlet nadaljeval z obiskom ECO Resorta pod Veliko planino, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v degustaciji vina, lokalnih kulinaričnih dobrotah in sproščenem druženju v objemu narave. Program bo dopolnil tudi organiziran ogled Kamnika, mesta z bogato zgodovino in tradicijo pivovarstva, ter priložnost za spoznavanje lokalnih ponudnikov in njihovih izdelkov.

Ko celotna pot postane pravo doživetje

Muzejski vlak, zgodbe Kamnika, lokalni okusi in obisk ECO Resorta pod Veliko planino se združujejo v enoten celodnevni izlet, ki obiskovalcem ponuja več kot le obisk posamezne destinacije. Že vožnja s parno lokomotivo predstavlja posebno doživetje, ki ga dopolnjujejo kulinarika, tradicija, narava in sproščeno druženje. Odhod muzejskega vlaka iz Ljubljane bo ob 10.27, povratek iz Kamnika pa ob 16.34. Cena izleta znaša 39,90 evra za odrasle, 19,90 evra za otroke, družinski paket za dva odrasla in dva otroka pa 100 evrov. V ceno so vključeni povratna vožnja z muzejskim vlakom, degustacija piv lokalnih pivovarjev, degustacijski kozarec, bavarska presta, avtobusni prevoz med železniško postajo in ECO Resortom pod Veliko planino, degustacija vina in lokalnih dobrot ter organiziran ogled Kamnika.

Število vozovnic je omejeno!

Vozovnice so že v prodaji prek Eventima . Število mest je omejeno, zato si svojo vozovnico pravočasno zagotovite. Več informacij in povezava do nakupa vozovnic: https://potniski.sz.si/event/z-muzejskim-vlakom-v-kamnik/

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