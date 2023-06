Kaj imata skupnega Peter Vilfan in Center za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu? Odgovor je košarkarsko igrišče. To sicer spada k šoli, ki skrbi za otroke s posebnimi potrebami, v poletnih mesecih pa je tudi prizorišče Vilfanovega košarkarskega kampa. Letos je ob 70-letnici centra in 30. obletnici kampa s pomočjo donatorjev obnovil igrišče, ki ima posebno podlago in še bolj poseben razgled.