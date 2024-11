Terapija s konji: kako deluje in komu lahko pomaga?

Ste šli kdaj mimo travnika s konji in se niste mogli upreti skušnjavi, da bi jih zvabili k ograji? Konji so človeka privlačili že od nekdaj. Očitno z razlogom. In to potrjuje tudi znanost. Stari Grki so konjem pripisovali nadnaravno moč, danes pa znanost dokazuje, da ima konj resnično lahko čudežen vpliv na človeka, predvsem na zdravstvenem področju. Iz tega se je razvilo terapevtsko jahanje, ki pomaga ljudem z gibalnimi primanjkljaji, pa tudi drugimi telesnimi ali psihološkimi bolečinami.