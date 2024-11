S pomočjo modne revije zbirali denar za onkološki oddelek

V Mariboru so, že drugo leto zapored, s pomočjo modne revije, zbirali denar za podporo mariborskemu onkološkemu oddelku. Dvanajst priznanih slovenskih modnih oblikovalcev pod okriljem Perfect Dress Code s Katjo, je združilo moči in skupaj so tako zbrali že skoraj 24.000 evrov, a zbiranje še ni končano, saj se bo nadaljevalo tudi preko SMS sporočil.