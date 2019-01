S pomočjo Perutnine Ptuj bo tudi letos smučalo 2.300 otrok (akcija Šolar na smuči)

V tej zimi bo akcija Šolar na smuči namenjena četrtošolcem, v terminu od 21. do 25. januarja. V organizacijo akcije so poleg pobudnika in nosilca, smučarskega centra Krvavec (akcija poteka 24.1.), vključeni še smučarski centri Rogla (akcija poteka 21.1.), Mariborsko Pohorje (akcija poteka 23.1.) in Cerkno (akcija poteka 25.1.).

Na otvoritvenem dogodku, ki bo na Krvavcu v nedeljo 20. januarja 2019, in vsak delovni dan v prihodnjem tednu bo POLI promocijska ekipa iz Perutnine Ptuj na smučiščih poskrbela za veselo druženje, promocijo in pogostitev mladih smučarjev s priljubljenimi Poli Dogi.

Na otvoritveni dan akcije Šolar na smuči (20.1.) je smučanje na Krvavcu za otroke (do 15. leta starosti) brezplačno.