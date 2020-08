S pomočjo vojske in prostovoljcev vse pripravljeno za začetek gradnje

Po devetih mesecih, odkar je pogorel priljubljen dom na Okrešlju, je vse pripravljeno na gradnjo novega doma. K začetku dobre zgodbe je pripomogla tudi Slovenska vojska, saj je s skoraj 40 helikopterskimi naleti na Okrešelj prevozila kar pet ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in drugega betonskega železa za temeljno ploščo.

Lanska planinska sezona se je v Kamniško-savinjskih Alpah končala zelo žalostno. Namreč, enega bolj obiskanih planinskih domov so zajeli ognjeni zublji in ga povsem uničili. Devet mesecev po požaru na Frischaufovem domu na Okrešlju je vse pripravljeno za začetek gradnje novega planinskega doma. K začetku dobre zgodbe je pripomogla tudi Slovenska vojska, saj je v sredo, 26. avgusta, s skoraj 40 helikopterskimi naleti na Okrešelj prevozila kar 5 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in drugega betonskega železa za temeljno ploščo.

icon-expand Planinska zveza Slovenije in Slovenska vojska že vrsto let dobro sodelujeta. FOTO: Andraž Purg

Planinsko društvo Celje – Matica, ki je lastnik doma, je konec julija pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega doma. Prejšnji teden je bil objavljen razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi. Na razpis se bo s projektom novega planinskega doma na Okrešlju prijavilo tudi omenjeno planinsko društvo.

icon-expand V zadnjem mesecu na mestu, kjer bo nekoč stal nov planinski dom, potekajo razna pripravljalna gradbena dela. FOTO: Andraž Purg

Prostovoljci počistili pogorišče in postavili hiško za delavce in oskrbnika Pogorišče starega doma so člani celjskega planinskega društva že pospravili. Zaradi epidemije koronavirusa so se nekatera dela zavlekla, toda s sproščanjem ukrepov so lahko prostovoljci do konca počistili pogorišče, nato so postavili hiško za delavce in oskrbnika ter Okrešeljsko plažo z mizami in klopmi za obiskovalce. V zadnjem mesecu na mestu, kjer bo nekoč stal nov planinski dom, potekajo razna pripravljalna gradbena dela. "V tem času smo izvedli rušitev ostankov zidov, opravili smo zemeljska dela, utrdili smo podlago za temeljno ploščo, pripravili smo glavnino agregata za beton. V naslednjem tednu bo pripravljen teren za temeljno ploščo. Načrtujemo, da bi v letošnjem letu izvedli vsa gradbena dela v pritličju in pripravili vse potrebno za postavitev montažnega dela. Čez zimo bomo izbrali izvajalca, da bi lahko dela pričeli spomladi, ko bodo vremenske razmere na tej nadmorski višini to dopuščale," je povedal predsednik PD Celje-Matica Franc Povše.

icon-expand Najtežji del dela je bilo odlaganje gradbenega materiala, saj je na vrhu zelo omejen prostor. FOTO: Andraž Purg

Na pomoč vojska s helikopterjem

Zavedamo se, da bi bila izgradnja planinskega doma na taki lokaciji brez helikopterskih naletov skoraj nemogoča, zato se Slovenski vojski za dosedanjo pomoč zahvaljujemo. —Generalni sekretar PZS Matej Planko

Ker je treba na višino skoraj 1400 metrov pripeljati veliko gradbenega materiala, je na pomoč priskočila Slovenska vojska (SV) s helikopterskimi prevozi materiala. Dobro sodelovanje med Slovensko vojsko in Planinsko zvezo Slovenije traja že več kot 20 let. "Najprej je vojska s pomočjo helikopterjev prevažala material in opremo za urejanje planinskih poti. V zadnjem času smo to odlično sodelovanje razširili še na helikopterske prevoze materiala in opreme za ekološke ter energetske sanacije planinskih koč. Tako je vojska letos opravila že več naletov za potrebe markacistov. Na leto vojska opravi približno 30 ur helikopterskih naletov, kar je za upravljavce planinskih koč zelo dragocena pomoč. Za prevoz materiala za novo planinsko kočo na Okrešlju smo dobili še dodatnih 10 ur. Naleti helikopterja so za društva brezplačni in so formalno urejeni v sklopu sodelovanja med ministrstvom za obrambo in nevladnimi organizacijami. V zameno poskuša PZS Slovenski vojski pomagati na področjih, kjer lahko, npr. brezplačno prenočevanje v planinskih kočah za pripadnike SV na delovnih akcijah," je dejal generalni sekretar PZSMatej Planko.

Če bi želeli pomagati pri novogradnji, lahko to storite z nakazilom na TRR: 0510 0801 6743 162 (pri Abanki Celje) ali s SMS-sporočilom na 1919 (geslo: OKRESELJ5), s katerim boste darovali pet evrov. Dom na Korošici lahko pomagate zgraditi z donacijo na TRR 0510 0801 5958 723 (pri Abanki). Namen: prispevek za izgradnjo novega doma na Korošici, sklic: 00 005.

Dobro sodelovanje pripadnikov 15. helikopterskega bataljona SV in prostovoljnih planincev pri transportu materiala za novi planinski dom na Okrešlju je bilo mogoče videti tudi v sredo. Pripadniki SV so pripeljali 25 ton cementa, 14 ton armaturnih mrež in betonskega železa. "Naše delo smo razdeli v tri cikluse, vmes smo morali namreč z gorivom natočiti helikopter. V prvem delu smo najprej vozili armaturne mreže, ki so imele nekaj tisoč kilogramov. Za prevoz do Okrešlja, kjer smo premagovali 650 višinskih metrov, smo potrebovali 6 minut in 30 sekund. Najtežji del dela je bilo odlaganje gradbenega materiala, saj je na vrhu zelo omejen prostor. Ker delamo v visokogorju, kjer je treba paziti na veliko različnih okoliščin, smo morali biti ves čas maksimalno zbrani," je delo pri gradnji na Okrešlju razložil podpolkovnik Igor Lanišnik, poveljnik 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske, in pohvalil dobro sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije, sploh pri najbolj zahtevnih delih v visokogorju.