S pomočjo vrvi reševala sosede: 'To je moj limit, nikoli več si ne želim tega'

Na dan prihajajo izjemne zgodbe in pogumna dejanja posameznikov. Iz zaselka Struge pred Lučami, kjer so morali evakuirati približno 40 prebivalcev, sta reševalca, domačina Strug, še pred helikoptersko intervencijo z vrvjo rešila kar 16 oseb.

S pomočjo vrvi in žice so gorski reševalci v petek rešili 16 ljudi iz zaselka Struge pred Lučami. Kot pripoveduje Boštjan Pahovnik iz Gorske reševalne zveze Slovenija, je ob prihodu na kraj dogodka pomislil, da preživelih ne bo. Ujme so udarile že ob treh zjutraj, domačini so opazili, da Savinja hitro narašča, vendar še nihče ni slutil, kaj sledi. "V vasi Luče smo najprej začeli reševati gasilske avtomobile. V 20 minutah je bila voda do kolen in že smo dobili pozive za določene hiše, da so ogrožena življenja," se spominja Pahovnik, reševalec iz divjih voda, in doda, da kaj takega težko opišeš. V solzah katastrofo opisuje tudi reševalec Franček Strmčnik. "To je moj limit, v življenju si nikoli več ne želim tega," pove. Okoli 40 ljudi je v Raduhi ostalo ujetih v domovih, medtem ko je deroča Savinja po naselju odnašala hiše. Vse, kar se je videlo takrat, je bila voda.

icon-expand Reševanje s pomočjo vrvi FOTO: POP TV

Kljub katastrofi, ki jih je doletela, pa helikopterja niso dobili. Čeprav so bili prvi na čakanju, zaradi vremena na helikoptersko pomoč niso mogli računati in tako so sami pričeli z drzno reševalno akcijo po principu reševanja iz divjih voda, s pomočjo vrvi. "Greš kot pri 'ziplinu', samo da smo improvizirali, ker nismo imeli koleščkov. Stari so bili od 15 do 80 let," pove Pahovnik. Popoldne so iz napol podrtih hiš reševalci s helikopterji uspeli rešiti še preostale in, kot pravita reševalca, je pomembno le to, da sta lahko rešila vsa življenja.

icon-expand Franček Strmčnik in Boštjan Pahovnik FOTO: POP TV

Ljudje so zbežali v naglici. Ostali so brez vsega. Gorski reševalci so naslednji dan ponovno napeli vrvi in jim omogočili, da se z gumenjakom vrnejo po osnovne stvari. Občutki so še močnejši, saj so to ljudje, ki jih oba poznata. "Med njimi tudi mlade družine. Svojo sem jaz pustil doma, ampak so bili na varnem," doda Strmičnik.