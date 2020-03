'S pomorom dreves je ena najlepših ulic v Ljubljani umrla'

Na Zbašnikovi ulici v Ljubljani se je zgodil"pomor vseh zdravih dreves", nam je sporočil bralec, ki je nadvse razočaran nad odločitvijo Mestne občine Ljubljana (MOL), ki je zaradi nekaj občanov, ki so se pritožili, izdala odločbo o odstranitvi dreves. "Hvala – vsem nam, ki nam je mar za čisti zrak v prestolnici, za naravne 'filtre' že tako preobremenjenega in onesnaženega zraka v Ljubljani, hvala za čudovito opustošenje prelepe ulice, katera je bila vse do danes zagotovo ena izmed najlepše cvetočih ulic v Ljubljani," je zapisal in s prstom pokazal na javno komunalno podjetje KPL. Prepričan je namreč, da se to ne bi zgodilo, če bi omenjena služba izvajala spomladansko strokovno obrezovanje in rezanje občinskega drevja, pometanje odpadlega listja in odpadlih sadežev, ki gnijejo po pločnikih.

Na MOL pritrjujejo, da so za menjavo dreves prejeli več pobud stanovalcev omenjene ulice, hkrati pa pojasnjujejo, da so v preteklosti občani drevesa nestrokovno obrezovali oziroma obglavljali sami, kar je povzročilo bujno rast sekundarnih poganjkov, poškodbe krošenj in okužbe z lesnimi glivami."To je prispevalo k temu, da drevesa statično niso v najboljšem stanju in imajo številne razkrojene in nestabilne dele v krošnjah in na deblih," opisujejo.

Glede na stanje dreves in ker je bilo onesnaževanje plodov v poletnih mesecih varnostni, higienski in estetski problem ter ker niso mogli zagotoviti vsakodnevnega čiščenja pločnikov in cestišča, so se odločili, da bodo drevesa odstranili in zamenjali z novimi. Posekana drevesa bodo nadomestili s sterilno vrsta ringlojev, kar pomeni, da ne bodo imela plodov ali pa bo teh zelo malo, pojasnjujejo na MOL. Nova drevesa naj bi zasadili do konca aprila letos. "Drevesa bodo po višini že takoj primerljiva obstoječim, ki smo jih odstranili. Cvetovi bodo spomladi prav tako lepi, kot so bili do zdaj," dodajajo na občini.