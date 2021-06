S ponedeljkom dodatni klicni center za podporo uporabnikom storitev SI-PASS

Klicni center bo nudil pomoč in podporo uporabnikom, ki uporabljajo ali pa želijo uporabljati storitve SI-PASS, predvsem zaradi pridobitve potrdil na portalu zVem, deloval pa bo vsak delovni dan med 8. in 22. uro. V začetku bo v klicnem centru na voljo od pet do šest svetovalcev, ki bodo nudili podporo uporabnikom, v nadaljevanju pa se bo ekipa svetovalcev še okrepila.

Uporabniki lahko tako vsak delovni dan v omenjenih urah pokličejo na brezplačno telefonsko številko klicnega centra 080 7074, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Za storitev SI-PASS in izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS skrbi Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, ponudnik storitev zaupanja, ki deluje v okviru ministrstva za javno upravo.

Mobilna identiteta smsPASS ali kvalificirano digitalno potrdilo sta t. i. elektronski ključ. Omogočata dostop do različnih elektronskih storitev, kot so oddaja vlog, pridobitev potrdil, vpogled v podatke in digitalni podpis, na portalih zVem, eUprava, eDavki, eZpiz in podobno. Na portalu zVem, ki je v upravljanju ministrstva za zdravje oziroma NIJZ in na katerem lahko sami pridobimo potrdilo o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali testiranju, bo torej v kratkem dostopno tudi t. i. digitalno covidno potrdilo EU, ki bo državljankam in državljanom omogočalo lažjo mobilnost v okviru držav članic EU.