S ponedeljkom se začenja zbiranje podpisov podpore in vlaganje kandidatur

Predsedniška tekma v ponedeljek dobiva pospešek. Čaka nas prvi mejnik na poti do jesenskih volitev za predsednika republike. Od ponedeljka bo namreč možno zbiranje podpisov podpore in vlaganje kandidatur. Od Ljubljane do Murske Sobote, že v jutranjih urah se boste lahko srečali s tistimi, ki zbirajo podpise podpore volivcev in volivk. Zbiranje podpisov in vlaganje kandidatur na državno volilno komisijo bo mogoče do vključno 28. septembra, seznam veljavnih kandidatur pa bo objavljen najpozneje do 7. oktobra.