S ponedeljkovim prehodom hladne fronte se bomo poslovili od vročega poletja

Pred nami je, kot vse kaže, še zadnje zares vroče popoldne v letošnjem poletju. V ponedeljek zjutraj nas bo namreč dosegla hladna fronta in od temperatur nad 30 stopinj Celzija se bomo v večjem delu Slovenije za letos poslovili. Kljub izraziti menjavi zračne mase hujših neurij tokrat ne pričakujemo, saj se bodo najprej ohladili nižji, šele nato pa tudi višji sloji ozračja, kar bo preprečevalo večjo nevihtno aktivnost. Po prehodu fronte bo k nam še vsaj deset dni dotekal občutno hladnejši zrak iznad severa Evrope. V mraziščih bo ob jasnih nočeh brez vetra v drugi polovici tedna možna celo slana, dnevne temperature pa bodo v večjem delu Slovenije malo nad 20 stopinj Celzija.

Po burnem prehodu fronte na začetku tedna je poletje v zadnjih dneh znova dobilo manjši zalet. V večjem delu Slovenije so včeraj po 5-dnevnem premoru temperature spet dosegle in ponekod tudi presegle 30 stopinj Celzija, še za kakšno stopinjo ali dve bolj vroča pa bo današnja nedelja, ki bo, kot vse kaže, marsikje tudi zadnji tako vroč dan v letošnjem poletju. Zahodno in srednjo Evropo je namreč že dosegla nova fronta s padavinami in občutno nižjimi temperaturami, ki se bo jutri v zgodnjih jutranjih urah začela spuščati tudi na južno stran Alp.

Na stiku tople in hladne zračne mase bo vremensko dogajanje že danes zelo pestro. Na skrajnem severu Italije ter v Avstriji bodo sredi dneva začele nastajati krajevne padavine, popoldne bodo zaradi precejšnje nestabilnosti ozračja možne tudi močnejše nevihte s točo. Tudi pri nas se bo po sončnem dopoldnevu predvsem v krajih ob alpsko-dinarski pregradi zmerno pooblačilo, a bo do večera še ostalo večinoma suho. Kakšna ploha ali nevihta se bo lahko razvila le v hribovitih krajih na skrajnem severu Slovenije. Za razliko od preteklih dni, ko je bilo ob šibki burji najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, se bo danes najbolj ogrelo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Šibak južni veter bo živo srebro v teh krajih potisnil vse do 33 stopinj Celzija. Po nižinah osrednje in severovzhodne Slovenije ter na Primorskem bodo najvišje temperature od 30 do 32, na Gorenjskem, Koroškem in Notranjskem pa od 27 do 30 stopinj Celzija.

icon-expand Danes bodo temperature v večjem delu Slovenije najverjetneje še zadnjič letos presegle 30 stopinj Celzija. FOTO: Meteologix

Ponedeljek bo občutno hladnejši Hladna fronta bo naše kraje dosegla ponoči, ko se bo oblačnost povsod zgostila. Padavine bodo v drugem delu noči najprej zajele severne kraje ter se nato v jutranjih in dopoldanskih urah postopno razširile nad večji del države. Ob prehodu hladne fronte bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, ki pa bodo ob pomikanju proti jugu slabele, zato v krajih južno od Ljubljane količina padavin najverjetneje ne bo prav velika. Popoldne bo dež od severa postopno ponehal in začelo se bo jasniti. Pihal bo hladen severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo dopoldne zmerna, popoldne pa bo slabela in prešla v šibko. Zelo sveže bo z najvišjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj Celzija, nekaj stopinj več bodo termometri pokazali le na Primorskem.

icon-expand Jutri popoldne bodo temperature ponekod za kar 15 stopinj Celzija nižje od današnjih. FOTO: Meteorologix.com