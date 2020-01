»S ponosom lahko rečemo, da bo Agritech, ali Hannover v malem, spremenil sejemsko dogajanje v Sloveniji!«

»Prepričan sem, da je kljub temu, da je še rosno mlad, sejem Agritech pognal že dovolj močne korenine, da je postal prepoznaven kot osrednji in edini v celoti strokovni sejem namenjen kmetijski in gozdarski mehanizaciji v Sloveniji,« je včeraj na otvoritvi 2. Agritecha dejal izvršni direktor Celjskega sejma mag. Robert Otorepec in dodal, da si vsi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali gozdarstvom, tega, da ga ob začetku sezone ne bi obiskali, skorajda ne morejo privoščiti.

Sejem Agritech FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Otorepec je s ponosom priznal, da se je letos število razstavljavcev še podvojilo, prav tako pa je sejem bogatejši za dve dodatni dvorani. »120 razstavljavcev v 8 dvoranah predstavlja preko 300 blagovnih znamk. Glede na same dobre odzive na lanski sejem in še večjo ponudbo, pričakujemo, da nas bo letos obiskalo še več obiskovalcev, med 25 in 30 tisoč,« dodaja. »Dobrodošli v Celju, ne samo v knežjem, ampak tudi sejemskem mestu,« pa je na otvoritvi obiskovalce pozdravil župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.Dodal je, da je prepričan, da bodo letos na sejmu tudi tisti, ki se ne ukvarjajo z gozdarstvom in kmetijstvom, imeli kaj za videti.

Branko Miler, predsednik Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike, ki je lani dalo pobudo za organizacijo Agritecha, je dejal, da so našli pravi kraj in pravega sogovornika, da si lahko danes obiskovalci ob pravem času ogledajo najnovejšo tehniko pred prihajajočo sezono. Po njegovem mnenju je Agritech upravičil svoj slogan, da je še boljši in še večji, saj se letos na njem predstavlja res veliko proizvajalcev in novosti. »Zato lahko s ponosom rečemo, da bo Agritech, ali Hannover v malem, spremenil sejemsko dogajanje v Sloveniji,« je dejal.

Na otvoritvi pa je spregovoril tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Jože Podgoršek. »Čestitam sejmišču za tako dobro rast ob tem sejmu. Vesel sem, da so tako razstavljavci kot uporabniki te mehanizacije vzeli sejem za svojega,« je dejal. »Osebno me veseli, da na sejem prihaja tudi najsodobnejša tehnologija, in sicer na tista kmetijska gospodarstva, ki so na nek način odgovorna za samooskrbo v naši državi,« je povedal in dodal, da je nova tehnologija še posebej pomembna zaradi varnosti in okolijskega vidika.

