S ponovnim izdajanjem papirnatih računov nad sivo ekonomijo

Podatki davčnih blagajn glede števila izdanih in potrjenih računov leta 2019 in 2022 kažejo okoli 25-odstotni upad izdanih računov, predvsem v nekaterih dejavnostih, ki so bile v preteklosti že prepoznane kot bolj tvegane za sivo ekonomijo. Tudi zato je finančno ministrstvo predlagalo ponovno obvezno izdajanje papirnatih računov, ki ga je pred letom dni ukinila Janševa vlada.

V ponedeljek je vlada na dopisni seji potrdila zakonodajni sveženj davčnih sprememb in jih poslala v obravnavo v DZ. Med njimi je tudi novela zakona o potrjevanju davčnih računov, ki jo bo DZ po predlogu ministrskega zbora obravnaval po nujnem postopku.

icon-expand Računi FOTO: Dreamstime

Kot smo že poročali, bo tako le leto dni potem, ko je vlada Janeza Janše ukinila obvezno izdajanje papirnatih računov, to spet obvezno. Čeprav se na ministrstvu zavedajo, da so poenostavitve na tem področju potrebne, je sistem, ko se račun v papirni obliki izda le na izrecno zahtevo kupca, po njihovih ugotovitvah preveč odprl vrata sivi ekonomiji. Podatki finančne uprave namreč kažejo, da skupno število izdanih računov v letošnjem letu še ne dosega števila izdanih računov leta 2019. Večje razlike v številu izdanih računov v omenjenem primerjalnem obdobju se kažejo predvsem v nekaterih dejavnostih, ki so bile v preteklosti že prepoznane kot bolj tvegane za sivo ekonomijo oziroma neizdajo računov. Take so npr. gostinstvo, gradbeništvo, frizerstvo, cvetličarstvo in vzdrževanje vozil.

Furs je primerjal obdobje januar–avgust 2019 z obdobjem januar–avgust 2022. Primerjali so namreč leto pred epidemijo ter leto po njej, saj je omenjeno obdobje bolj relevantno.

Spodnja tabela prikazuje, koliko je bilo izdanih računov v frizerski, kozmetični in pedikerski dejavnosti od januarja do avgusta leta 2019 ter v istem obdobju letošnjega leta. Kot je razvidno, so januarja letos izdali 143.601 račun manj kot v primerjalnem obdobju leta 2019. Februarja letos so v omenjenih dejavnostih izdali 114.018 računov manj, marca pa 102.979 računov manj. V prvih treh mesecih so tako izdali kar 306.598 manj računov. Na finančnem ministrstvu sicer pojasnjujejo, da je trend v obeh primerjalnih obdobjih podoben, saj je v zimskih mesecih število računov manjše, proti poletju pa narašča. V obdobju junij, julij in avgust je bilo letos sicer izdanih za 326.361 računov manj.

icon-expand Primerjava izdanih računov FOTO: Furs

Tudi v gostinstvu je opazen podoben trend upadanja izdanih računov. Januarja letos so gostinci tako izdali kar 3.442.780 računov manj kot januarja 2019. Februarja letos je bilo stanje podobno, izdanih je bilo namreč 3.082.465 računov manj kot pred tremi leti. Tudi avgusta 2019 so gostinci izdali več računov kot avgusta letos, in sicer 2.426.085 več.

icon-expand Primerjava izdanih računov FOTO: Furs

Še ena izmed dejavnosti, ki v zadnjih letih cveti, a izdani računi tega ne potrjujejo, je gradbeništvo. Od januarja do vključno avgusta 2019 so v gradbeništvu izdali skupaj 4.956.343 računov za opravljene storitve, letos v istem obdobju pa le 3.322.201, kar je za 1.634.142 manj izdanih računov.

icon-expand Primerjava izdanih računov FOTO: Furs

Podatki tako kažejo, da je bilo letos v povprečju izdanih za 25 odstotkov manj računov kot leta 2019. Če primerjamo med dejavnostmi, je bilo v gradbeništvu januarja letos izdanih za 44,43 odstotka manj računov kot januarja leta 2019 – gre za mesec, ki v primerjalnem obdobju najbolj odstopa od leta 2019. V dejavnosti frizerstva, pedikerstva in kozmetične dejavnosti prav tako najbolj odstopa januar 2022, ko je bilo, glede na leto 2019, izdanih za 32,58 odstotka manj računov za opravljene storitve. Tudi v gostinstvu je bilo januarja letos izdanih za 28,71 odstotka manj računov kot v istem obdobju leta 2019.

Predvideno je, da bo predlog novele Zakona o davčnem potrjevanju računov začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in takrat bi izročanje računov kupcem znova postalo obvezno. —Ministrstvo za finance