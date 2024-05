S ponijem od Slovenj Gradca do Sarajeva

Po vzoru dirke po Italiji sta se Jure Mravljak in Robert Kranjc odpravila na 700 kilometrov dolgo pot od Slovenj Gradca do Sarajeva, in to kar z dobrim starim ponijem. Podvig od severa Slovenije do prestolnice Bosne in Hercegovine sta opravila v sedmih dneh. 700 kilometrov prek hribov, ravnin, gozdov in mest pa sta Korošca prevozila v zgolj eni hitrostni prestavi. Kaj ju je gnalo na pot in kako so ju sprejeli domačini?