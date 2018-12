S popolno prepovedjo uživanja alkohola za voznike bi rešili 20 življenj na leto

Pod okriljem Agencije RS za varnost prometa začenjajo tretji del nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu. Namen akcije je spodbuditi ljudi, da za volan vedno sedejo le trezni in povsem sposobni za vožnjo. Policija in redarstva bodo izvajali poostren nadzor, agencija pa pripravlja številne preventivne aktivnosti.

Enkrat za vselej naj bo jasno, da te snovi preprosto ne sodijo v promet, so pred začetkom akcije, ki bo trajala do 16. decembra, zapisali na Agenciji RS za varnost prometa (AVP). Kot so spomnili, se v Sloveniji približno vsaka enajsta prometna nesreča zgodi kot posledica uporabe alkohola, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom pa povprečno vsaka tretja.

V decembrskem času bodo v okviru nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu potekale številne aktivnosti, preventivni dogodki in delavnice, ki jih bo AVP v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in za izobraževanje, policijo ter nevladnimi organizacijami.

Zaradi alkoholiziranih povzročiteljev letos umrlo 20 ljudi Do 24. novembra letos se je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev po podatkih AVP pripetilo 1279 prometnih nesreč. Umrlo je 20 ljudi. Zaradi udeležencev, ki so vozili pod vplivom drog, je življenje izgubilo šest oseb. To je sicer manj kot v primerljivih obdobjih preteklih let, a še vedno odločno preveč. Če bi v Sloveniji uvedli popolno prepoved uživanja alkohola za voznike osebnih in drugih avtomobilov ter motornih koles, bi se odstotek alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom zmanjšal na 20 odstotkov, ohranili pa bi od 15 do 20 življenj na leto, so pokazali izsledki letošnje znanstvene raziskave o dejavnikih varnosti cestnega prometa v Sloveniji.

Večina evropskih držav zelo resno jemlje vožnjo pod vplivom alkohola. V Franciji vozniku pri več kot 0,8 promila alkohola v krvi grozita denarna kazen v višini 4500 evrov in zaporna kazen. FOTO: iStock

Sicer pa dejstvo, da še vedno preveč voznikov sede za volan pod vplivom alkohola, po navedbah AVP dokazuje tudi število udeležencev rehabilitacijskih programov, ki jih izvaja agencija. Letno se jih udeleži približno 6000 kršiteljev, ki so vozili pod vplivom alkohola s preseženo stopnjo 1,1 promila. Prizadevajo si za strožjo zakonodajo Večina evropskih držav zelo resno jemlje vožnjo pod vplivom alkohola, ugotavljajo na AVP. V Franciji vozniku pri več kot 0,8 promila alkohola v krvi grozita denarna kazen v višini 4500 evrov in zaporna kazen. V Italiji pa voznika pri 1,5 promila lahko celo razlastijo avtomobila. Tudi na agenciji za varnost prometa si prizadevajo za strožjo zakonodajo, med drugim v obliki kazenske ovadbe voznika, ki vozi pod vplivom alkohola. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi namreč vplivajo na doživljanje resničnosti, čustvovanje, vedenje in razmišljanje. Vplivajo na zaznavanje in predelavo informacij ter poslabšajo motorične reakcije, ki so ključne za varno udeležbo v prometu, opominjajo na agenciji. Vsak tretji Evropejec ne ve, da uživanje nekaterih zdravil vpliva na sposobnost vožnje Kot dodajajo, na varnost udeležbe v prometu lahko vplivajo tudi psihoaktivna zdravila. Pod njihovim vplivom se sposobnosti upravljanja vozil močno zmanjšajo, so opozorili na agenciji. Kot so poudarili, naj se tega zavedajo predvsem starejši udeleženci v prometu, ki zaradi starosti ali bolezni takšna zdravila uživajo pogosteje.

Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na doživljanje resničnosti, čustvovanje, vedenje in razmišljanje. FOTO: iStock