Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

S posebno iglo zamrznejo in uničijo tumor

Slovenj Gradec, 09. 08. 2025 15.01 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
3

Radiologi iz slovenjgraške bolnišnice so uspešno opravili že več kot 30 krioablacij ledvičnega tumorja. Ta poseg izvajajo edini v Sloveniji, gre pa za to, da s posebno iglo oziroma ledom zamrznejo in uničijo tumor. Na ta način zdravijo bolnike z več pridruženimi boleznimi, ki jih težko pripravijo za klasično operacijo, ali pa bolnike, ki imajo samo eno ledvico in morajo nanjo posebej paziti. Prednost posega je, da je manj invaziven, če ni zapletov, lahko bolniki bolnišnico zapustijo že naslednji dan.

radiologi ledvični tumor krioablacija
Naslednji članek

Odločitev o izbiri ponudnika za nakup helikopterjev pravnomočna

Naslednji članek

Prihodnje leto bo alergičen že vsak drugi

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
09. 08. 2025 16.03
-1
Poznam možakarja, ki je prejšnji mesec opravil točno ta poseg na ukc... torej, ne drži, da to delajo samo v SG.
ODGOVORI
0 1
Rožice so zacvetele
09. 08. 2025 15.16
+5
Super za vse, ki potrebujejo take ooeracije. Čestitke zdravnikom.
ODGOVORI
5 0
misterbin
09. 08. 2025 15.10
-9
Vse bolj se mi zdi,da se nagibajo in nam predstavljajo evtanazijo
ODGOVORI
0 9
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065