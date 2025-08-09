S posebno iglo zamrznejo in uničijo tumor

Radiologi iz slovenjgraške bolnišnice so uspešno opravili že več kot 30 krioablacij ledvičnega tumorja. Ta poseg izvajajo edini v Sloveniji, gre pa za to, da s posebno iglo oziroma ledom zamrznejo in uničijo tumor. Na ta način zdravijo bolnike z več pridruženimi boleznimi, ki jih težko pripravijo za klasično operacijo, ali pa bolnike, ki imajo samo eno ledvico in morajo nanjo posebej paziti. Prednost posega je, da je manj invaziven, če ni zapletov, lahko bolniki bolnišnico zapustijo že naslednji dan.