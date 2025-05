S potovanj ne prinašajte rastlin in proizvodov živalskega izvora

Pred prihajajočimi prazniki Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča vse, ki boste potovali v države zunaj Evropske unije, da lahko s potovanj v osebni prtljagi prinesete le določene živalske in rastlinske proizvode, ki ne pomenijo tveganja za vnos bolezni živali in rastlin. Ti so lahko namenjeni le za osebno porabo in uporabo, se ne dajejo na trg in ne presegajo količin, določenih tudi glede na tveganje, povezano s posamezno tretjo državo.