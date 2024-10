S povprečno mesečno plačo lahko kupimo 13 kg kave manj kot pred tremi leti

Da cene kave v zadnjih letih vztrajno naraščajo, ni zgolj občutek, pač pa to potrjujejo tudi statistični podatki. Lani je bilo treba za kilogram klasične kave v trgovini ali za skodelico espressa v lokalu v povprečju odšteti za desetino več kot leta 2022. Ta trend rasti cen ni le posledica inflacije, temveč je rezultat več dejavnikov, kot so naraščajoči stroški pridelave, podnebne spremembe in logistični izzivi. Kljub zvišanju cen ostaja kava pomemben del naše kulture in življenjskega sloga. Potrošniki pa postajajo vse bolj zahtevni in cenijo kakovost, ugotavljajo kavni mojstri.

OGLAS

Kavno zrnje in mlinček FOTO: Shutterstock icon-expand

1. oktobra obeležujemo mednarodni dan kave in tudi v Sloveniji imamo dolgo tradicijo pitja kave. "Ki sega daleč v zgodovino, kar kažejo tudi literarni velikani, kot sta Cankar s svojo 'skodelico kave' in Prešeren, ki je bil znan ljubitelj črne kave. Kava pri nas že dolgo ni zgolj napitek, ampak del družbene kulture, pomemben element vsakdanje rutine in druženja," pravi Klemen Maček, predsednik Združenja Specialty kave Slovenija (ZSKS).

Kava je svoj praznik dobila 1. oktobra 2015 na razstavi Expo v Milanu.

In Statistični urad Slovenije (Surs) je izračunal, da vsak prebivalec Slovenije po zadnjih dostopnih podatkih doma porabi okoli tri kilograme kave na leto. Gospodinjstva v Sloveniji pa so leta 2022 za kavo in kavne nadomestke namenila v povprečju 125,85 evra. Ta strošek pa se je prav gotovo lani še povečal, saj je bilo treba za kilogram klasične kave v trgovini odšteti v povprečju 11,49 evra, za skodelico espressa v lokalu pa 1,63 evra. V primerjavi z letom prej se je torej cena kave v obeh oblikah povečala za približno desetino: klasična kava se je lani podražila za 10,8 odstotka, skodelica espressa pa za 10,1 odstotka. Na Sursu so izračunali še, da smo morali za nakup kilograma klasične kave v povprečju delati 80 minut, s povprečno neto mesečno plačo pa smo si lahko privoščili 126 kilogramov kave. Za primerjavo: največ, kar 139 kilogramov kave, smo si lahko Slovenci s povprečno neto mesečno plačo kupili leta 2021; najmanj oziroma le 36 kilogramov kave pa leta 1991.

Priprava kave FOTO: Shutterstock icon-expand

Ta trend rasti cen kave je rezultat več dejavnikov, vključno z naraščajočimi stroški pridelave, podnebnimi spremembami in logističnimi izzivi, ocenjuje Maček. "Glede na trenutne trende in napovedi se nekateri strokovnjaki strinjajo, da bi lahko kava v prihodnosti postala bolj luksuzna dobrina. Vendar pa je težko napovedati, kako se bo trg razvijal. Kljub morebitnemu zvišanju cen pa ostaja kava pomemben del naše kulture in življenjskega sloga. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni in cenijo kakovost, kar lahko pomeni, da se bodo pripravljeni prilagoditi višjim cenam, če bodo zagotovljene boljše izkušnje in vrhunski okusi," nam je zagotovil.

Veste, kaj je 'specialty kava' in katere so najpogostejše napake pri pripravi kave? O tem in o kulturi pitja kave smo se pogovarjali s Klemnom Mačkom, predsednikom ZSKS. Zaupal nam je tudi, koliko skodelic kave mora v povprečju pripraviti barista, da razvije občutek in pravo tehniko. Pogovor bomo na naši spletni strani objavili v soboto.