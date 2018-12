Tovornjakarje ozaveščali o pravilnem razvrščanju ob zastojih

Člani Zavoda reševalni pas so voznike tovornih vozil ozaveščali o pravilnem reagiranju in razvrščanju ob zaustavitvi vozila na hitrih cestah in avtocestah. Gasilci in reševalci se zaradi voznikov, ki se niso umaknili, velikokrat ne morejo hitro prebiti do kraja nesreče. Na nujni vožnji obstanejo v zastoju. S pravilnim premikom vozila pa lahko nekomu rešimo življenje.