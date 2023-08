S prečrpavanjem ubranili hiše na območju Hotize pred vodo

Ljudje so se lahko vrnili v svoje domove tudi na območju Dolnje Bistrice v občini Črenšovci, kjer je Mura v soboto popoldne prebila nasip. V nedeljo so ga uspeli sanirati z betonskimi bloki, ki so jih dovažali s pomočjo helikopterjev, danes pa ga pripadniki civilne zaščite še dodatno utrjujejo.

Zaradi nevarnosti so sprva odredili evakuacijo za spodnji del naselja Hotiza, za naselje Kot pa pripravljenost na morebitno evakuacijo, kar pa so zdaj preklicali.

Vodo so iz močno narasle reke zjutraj prečrpavali z dvema velikima črpalkama, pozneje pa so dobili še dve. Tako jih imajo zdaj nameščene v Kotu, na Hotizi ter v Ložiču, kamor so jo namestili v sodelovanju z občino Velika Polana. " Če bo potrebno, bomo eno od črpalk prestavili še na območje Mirišča. Hiše so tako na varnem ," je povedal župan Janez Magyar.

"Stvari se umirjajo, so pa še zmeraj resne. Voda pada, zato smo lahko optimistični, da bo v kratkem konec. Moramo pa skrbno paziti na manjše popravke, ker voda še uhaja skozi betonske bloke in moramo še naprej delati, da jo ustavimo," je zjutraj povedal vodja intervencije v Dolnji Bistrici Miroslav Vuk.

Zaradi naraslih voda so bili močno na udaru tudi kraji v Občini Ljutomer. Županja Olga Karba je krajane Spodnjega in Zgornjega Krapja, Mote in Pristave v nedeljo iz previdnosti pozvala, da pripravijo nujne osebne potrebščine za primer evakuacije, a ta potem ni bila potrebna.

Poveljnik civilne zaščite v tej občini Branko Novak je pojasnil, da se je nekaj ljudi iz Spodnjega Krapja samih preselilo k sorodnikom, invalidno gospo z možem pa so preselili v hotel. "Trenutno je stanje stabilno. Tu imamo okoli 20 gasilskih motornih brizgalk, dve črpalki in eno specialno črpalko, ki zmore prečrpati okoli 500 litrov na sekundo. Te zadeve so nove pri nas, smo jih preizkusili in delujejo," je dejal.

Pretok reke Mure tudi na tem območju pada, težavo pa med drugim predstavlja voda, ki je od sobote ujeta na velikem polju v Zgornjem Krapju in se zdaj razliva proti drugim krajem. Tu je nekaj hiš še vedno poplavljenih. Do nenadnega porasta vode je prišlo tudi v naselju Cven, a so po besedah Novaka uspeli pravočasno preprečiti, da bi voda dosegla hiše.