S preizkusom iz slovenščine se začenja NPZ

NPZ poteka v 3., 6. in 9. razredu.

Poleg 6. in 9. je letos NPZ po novem obvezen tudi za 3. razred. Izjema so priseljenci, ki šolo v Sloveniji obiskujejo šele prvo ali drugo leto – zanje je NPZ v 3. in 6. razredu prostovoljen, v 9. razredu pa je obvezen tudi zanje.

Po današnjem preizkusu iz slovenščine tretješolce, šestošolce in devetošolce v četrtek čaka še preizkus iz matematike.

1. aprila bodo šestošolci pisali še preverjanje iz tujega jezika, učenci 9. razredov pa iz tretjega predmeta. V letošnjem šolskem letu je pristojni minister za tretji predmet določil preizkuse iz predmetov biologija, geografija, šport in tuji jezik, pri čemer je določil tudi, iz katerega predmeta bodo opravili preizkus na posamezni šoli.

NPZ pri posameznem predmetu v 3. razredu traja 45 minut, v 6. in 9. razredu pa 60 minut. Učenci 3. razreda bodo z dosežki NPZ seznanjeni 15. aprila, učenci 9. razreda 22. aprila, učenci 6. razreda pa 5. maja.

Po novem se bodo dosežki devetošolcev v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov. Zaradi tega so letos na šolah zaznali več pritiskov staršev in stisk učencev, je pojasnila predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič.