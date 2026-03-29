S premikom urinih kazalcev smo prešli na poletni čas

Pred spanjem izberite za vas primerno tehniko sproščanja in ne preobremenite svojega urnika po premiku ure, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Če po premiku ure čutite zaspanost, vam lahko kratki dremeži do 20 minut zgodaj popoldne pomagajo ohraniti budnost. Pri tem svetujejo še upoštevanje desetih priporočil za zdravo spanje odraslih.

Čeprav je bil poletni čas v preteklosti uveden predvsem zaradi varčevanja z energijo, so v zadnjih letih pogosto prisotne razprave o tem, ali je še vedno potreben, saj vse kaže, da prihranek energije ni tako velik kot v preteklosti.

V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 pa je bila sprejeta odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj.