Slovenija

S premikom urinih kazalcev smo prešli na poletni čas

Ljubljana, 29. 03. 2026 07.11 pred eno minuto 2 min branja

Avtor:
STA Ti.Š.
Premik ure

S premikom urinih kazalcev z 2. na 3. uro smo prešli na poletni čas in se poslovili od zimskega obdobja. Premik na poletni čas nam je prinesel uro manj spanja, kar ima lahko negativen vpliv na zdravje in počutje, zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, da danes poskusite preživeti čim več časa na dnevni svetlobi.

Pred spanjem izberite za vas primerno tehniko sproščanja in ne preobremenite svojega urnika po premiku ure, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Če po premiku ure čutite zaspanost, vam lahko kratki dremeži do 20 minut zgodaj popoldne pomagajo ohraniti budnost. Pri tem svetujejo še upoštevanje desetih priporočil za zdravo spanje odraslih.

Čeprav je bil poletni čas v preteklosti uveden predvsem zaradi varčevanja z energijo, so v zadnjih letih pogosto prisotne razprave o tem, ali je še vedno potreben, saj vse kaže, da prihranek energije ni tako velik kot v preteklosti.

V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983, leta 2006 pa je bila sprejeta odločitev, da jih vsako zadnjo nedeljo v marcu premaknemo za eno uro naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru za eno uro nazaj.

Prvič po drugi svetovni vojni

Prvi premik ure so sicer izvedli v Avstriji in Nemčiji po 2. svetovni vojni, pripomogel pa naj bi pri zmanjšanju porabe energentov in boljšemu izkoristku svetlega dela dneva.

Zaradi ukrepa naj bi bilo manj prometnih nesreč in kriminala, pa tudi gospodarstvo naj bi čutilo pozitivne učinke. Ukrep ima nemalo nasprotnikov, ki menijo, da premikanje kazalcev negativno vpliva na zdravje ljudi.

Evropska komisija je leta 2019 sicer predlagala ukinitev premikanja ure že z letom 2021, odločitev o tem, kateri čas bodo uveljavile, pa prepustil državam članicam.

Leta 2018 pa je predlog sprožilo tudi javno posvetovanje na ravni EU, v katerem je sodelovalo 4,6 milijona evropskih državljanov. Kar 84 odstotkov udeležencev je ukinitev premikanja ure podprlo. Tudi slovenska vlada je predlog podprla novembra 2018. Evropska komisija je v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026.

Marsikje po svetu ne prestavljajo urinih kazalcev, pa tudi tam, kjer jih, tega ne storijo nujno na isti dan.

Na zimski čas se bomo vrnili zadnjo nedeljo v oktobru.

Uspešni transplantaciji pljuč v enem dnevu rešili dve življenji

bibaleze
Portal
Zanikal afero z varuško: Sledil je dramatičen preobrat, ki je presenetil vse
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
zadovoljna
Portal
Princesa razkrila, zakaj nikoli ne nosi poročnega prstana
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
vizita
Portal
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
cekin
Portal
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
moskisvet
Portal
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
Georgina in Ronaldo razburila z neprimerno objavo
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
dominvrt
Portal
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
Uspešno gojenje begonij: Od semena do cvetoče lepote v vsakem vrtu
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
voyo
Portal
Delovna akcija
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
