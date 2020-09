Po utopitvi v Soči: namestili le nekaj količkov z oznakami, tabel še vedno ni

Približno mesec in pol po tragični utopitvi 10-letnega dečka v reki Soči v Solkanu še vedno ostajajo odprta številna vprašanja glede varnosti kopanja na tem sicer divjem kopališču. Kot je znano, je novogoriški župan Klemen Miklavič med drugim razmišljal o prepovedi kopanja na tem odseku, vendar se domačini, pa tudi Uprava za zaščito in reševanje, s tem ne strinjajo. Doslej so v reko namestili nekaj količkov z barvnimi oznakami, tabel pa še vedno ni.