'S prepovedjo zasebnikom, da si izplačajo presežke, kršimo njihovo podjetniško svobodo'

Del 3. člena zakona, ki ga je obravnavalo ustavno sodišče, namreč določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstvene storitve kot negospodarske storitve splošnega pomena na nepridobiten način. Potemtakem se presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti.

Ustavno sodišče je ob sprejemu pobude združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov za oceno ustavnosti delov zakona navedlo, da te določbe omejujejo vsakega koncesionarja in neposredno posegajo v pravni položaj pobudnikov.

"Omejitev svobode razpolaganja s presežkom prihodkov zelo intenzivno oži polje podjetniške svobode zasebnikov in posega v njihovo gospodarsko pobudo," je zapisalo sodišče.

Določbo je ustavno sodišče presojalo tudi z vidika pravice do svobodne gospodarske pobude. Določba namreč zasebnikom zapoveduje, da naj javno gospodarsko službo opravljajo nepridobitno, torej morajo presežek iz javne službe ohranjati v javni službi. "S prepovedjo zasebnikom, da si izplačajo oziroma za osebne potrebe uporabijo presežek iz dejavnosti, je zakonodajalec zasebnike dejansko spremenil v nepridobitno pravno obliko," so pojasnili.

Sodišče: 42. člen Zakona o podeljevanju koncesij ni sporen

Prav tako je ustavno sodišče na pobudo združenja ocenjevalo ustavnost delov 42. člena zakona, ki opredeljujejo podeljevanje koncesij, in določajo, da koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Ustavni sodniki so soglasno sprejeli odločitev, da omenjene določbe niso v neskladju z ustavo.

Kot so pojasnili, je "koncesija za opravljanje negospodarske javne službe pravica in ne pooblastilo v smislu obligacijskega prava". Prepoved in ničnost pravnega prometa s koncesijo po navedbah ustavnega sodišča tudi ne pomenita pravne nezmožnosti prenosa koncesije v sklopu materialnega statusnega preoblikovanja koncesionarja.

Ministrstvo za zdravje bo odločbo ustavnega sodišča komentiralo, ko jo bodo prejeli in preučili, so zapisali v prvem odzivu.