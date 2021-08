S presejalnim programom bi lahko število umrlih zmanjšali za četrtino

Presejanje prebivalstva z velikim tveganjem za raka pljuč bi lahko zmanjšalo število umrlih za četrtino, opozarjajo v centru Na-vdih, ki je član globalne koalicije za raka pljuč. Klinične raziskave namreč kažejo, da je mogoče z računalniško tomografijo z majhnimi odmerki sevanja pljučnega raka odkriti v zgodnjih stadijih.

Omenjena presejalna metoda z računalniško tomografijo z majhnimi odmerki sevanja je po navedbah centra Na-vdih učinkovitejša od pristopov, ki so v uporabi za presejanje drugih pogostih rakov. Raziskava Nelson je pokazala, da je za eno rešeno življenje treba opraviti 320 tovrstnih preiskav, za enak rezultat pa je treba narediti 864 testov za odkrivanje raka na debelem črevesu in danki oziroma med 645 in 1724 presejalnih preiskav za raka dojke.

icon-expand Zgodnje odkrivanje raka pljuč FOTO: Dreamstime

Kljub velikemu potencialu presejalnega programa, ki bi lahko vsako leto pred smrtjo zaradi pljučnega raka rešil pol milijona življenj, so tovrstni nacionalni programi trenutno zelo omejeni, navajajo v omenjenem centru. V polnem obsegu takšen program teče le v ZDA, postopoma ga uvajajo na Japonskem, v Južni Koreji, na Hrvaškem, Poljskem in v Avstraliji. Največji delež primerov pljučnega raka se sicer odkrije v napredovalih stadijih, ko so možnosti za zdravljenje omejene. Le pri okoli 20 odstotkih vseh bolnikov namreč odkrijejo raka pljuč v prvem stadiju, ko je verjetnost za petletno preživetje velika, in znaša med 68 in 92 odstotki. Medtem pa več kot 40 odstotkov raka na pljučih odkrijejo v četrtem stadiju, ko je petletno preživetje manjše kot deset odstotkov.