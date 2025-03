S prevaro v imenu podjetja na javnih razpisih želeli pridobiti skoraj tri milijone

Na območju Policijskih uprav Novo mesto in Kranj so novomeški kriminalisti prejšnji teden na osmih naslovih izvedli več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov zaradi poskusa storitve dveh kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije. Osumljenci naj bi v imenu podjetja z lažnimi prikazovanji okoliščin skušali postati upravičenci do skoraj treh milijonov evrov iz javnih razpisov.