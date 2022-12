S prezračevanjem odvajamo predihan zrak in dajemo prostor kisiku

Oba načina sta primerna, če zračimo redno in dovolj dolgo, da se predihan zrak v prostoru zamenja. Vendar pri mehanskem zračenju, kot se strokovno reče zračenju z odpiranjem oken, nismo dovolj dosledni in pogosto bivalne prostore slabo prezračimo. To še posebej velja za hladnejše mesece, ko se zavedamo, da z odpiranjem oken spuščamo ven tudi toploto in s tem višamo stroške ogrevanja.

Zato je priporočljiva uporaba lokalne prezračevalne naprave , ki brez zračenja z odpiranjem oken in izgube toplote konstantno in enakomerno skrbi za kakovostno prezračevanje in odzračevanje. Na ta način iz bivalnih prostorov ves čas odvajamo predihan zrak, ki je poln ogljikovega dioksida in dajemo prostor kisiku.

Skrbite za zadostno količino kisika?

Z nezadostnim prezračevanjem se v bivalnih prostorih kopičijo onesnaževalci zraka, ki lahko vplivajo na počutje in zdravje človeka. Eden takšnih onesnaževalcev je ogljikov dioksid, ki ga oddaja človeško telo med dihanjem, ostali onesnaževalci so še cigaretni dim, hlapi gradbenih materialov in barv, osvežilci zraka, pršice, lebdeče bakterije ter drugi mikroorganizmi. Zato je bivalne prostore, kjer se največ zadržujemo, priporočljivo zračiti z lokalno prezračevalno napravo, ki s pomočjo vgrajenih filtrov odstranjuje škodljive onesnaževalce zraka in omogoča enakomerno in konstantno prezračevanje. Prav tako nevtralizira neprijetne in težke vonjave, ki se pojavijo po uporabi toaletnih prostorov ali kuhi.

Vpliv na zdravje človeka

V kurilni sezoni so koncentracije onesnaževalce notranjega zraka višje kot v toplejših mesecih, saj zaradi ogrevanja zračimo manj. Že enkratna daljša izpostavljenost visokim koncentracijam onesnaževalcem zraka se lahko kaže kot draženje oči, nosu in grla, glavobol, omotica in utrujenost. Vpliv dolgotrajne in ponavljajoče se izpostavljenosti pa se lahko pokaže šele po več letih najpogosteje v obliki bolezni dihal, kot sta kronični bronhitis in astma.

Zato moramo skrb za kakovost zraka vzeti resno, tudi če nimamo omenjenih simptomov ali zdravstvenih težav, saj s tem skrbimo za svoje splošno dobro počutje. Za kakovosten zrak bodo najbolj hvaležni najmlajši, ki se jim dihala šele razvijajo ter starejši in osebe s kroničnimi boleznimi, ki jih uvrščamo v najranljivejše zdravstvene skupine.

Enostavna vgradnja

Blagovna znamka SIKU ponuja različne lokalne prezračevalne naprave , ki se med seboj razlikujejo glede na porabo moči, toka, hitrost in zmogljivost ventilatorja, premer cevi, izkoristki pri prenosu toplote in možnostih različnih nastavitev delovanja. Ne glede na izbor posameznega modela lokalne prezračevalne naprave za vgradnjo ne potrebujete gradbenega dovoljenja, saj jih je enostavno vgraditi le z manjšim posegom v stanovanje, hišo ali poslovne prostore.

Poleg standardne vgradnje omogočajo SIKU lokalne prezračevalne naprave še možnost vgradnje v stene širših ali manjših dimenzij, kotne vgradnje ali takšne z zunanjim pokrovom z grelcem. Začetna naložba v lokalno prezračevalno napravo ni visoka, prav tako pa so nizki stroški rednega letnega vzdrževanja, ki podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Lepota je v zraku

V podjetju Airabela , ki je uvoznik in distributer lokalnih prezračevalnih naprav blagovne znamke SIKU, se zavedajo, da je konkretna predstava o prezračevalnih sistemih in videzu posameznih modelov za uporabnika zelo pomembna. V dogovoru z njihovimi strokovnjaki lahko izberite primerno prezračevalno napravo za svoj bivalni prostor in si zagotovite maksimalno bivalno udobje ter daste prostor kisiku.





Naročnik oglasa je Airabela.